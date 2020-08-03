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Биржи АТР 3 августа закрылись в основном ростом на статистике из Китая
11:47 03.08.2020 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник завершили торги преимущественно в плюсе на фоне статданных по промышленному сектору Китая, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,75% - до 3367,97 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,6%, до 2315,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index - опустился на 0,6%, до 24458,13 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,07% - до 2251,04 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опустился на 0,03%, до 5926,1 пункта, японский Nikkei 225 прибавил 2,24% - до 22195,38 пункта.
Инвесторы в понедельник с оптимизмом отыгрывали статистику из Китая. Так, по данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе промпроизводства страны в июле вырос до 52,8 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ждали роста показателя всего до 51,3 пункта.
Трейдеры также обратили внимание на то, что биржи США выросли в пятницу в пределах 1,5% на фоне финансовой отчетности крупнейших американских технологических компаний. "Индекс Nikkei вырос впервые за семь рабочих дней. Он вырос после роста рынка акций США", - приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities.
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