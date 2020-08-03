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Биржи США выросли 31 июля, подытожив положительные результаты июля
07:32 03.08.2020 |
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,77% до 3271,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,49%, до 10745,27 пункта, промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,44%, до 26428,32 пункта.
NASDAQ "тянул" за собой остальные индексы на хорошей отчетности крупнейших технологических компаний. Гигант онлайн-торговли Amazon значительно нарастил продажи на фоне пандемии коронавируса, Apple также отчиталась о прекрасных результатах квартала и "побила" по капитализации нефтяного гиганта Saudi Aramco. Компания Alphabet отчиталась о снижении прибыли в I полугодии, а рост Facebook показывает наименее быстрый рост оборотов с момента первичного размещения своих акций на бирже, однако и эти компании присоединились к росту на этой неделе.
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