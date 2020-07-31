Финансовые новости
- |
- 31.07.20
- |
- 09:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи АТР 31 июля в основном снижаются на опасениях за восстановление мировой экономики
08:26 31.07.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно показывают негативную динамику, инвесторы опасаются, что восстановление экономики после пандемии займет более продолжительное время, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.49 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,05% - до 3285,12 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,32%, до 2234,43 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,22%, до 25764,17 пункта, южнокорейский KOSPI - опускался на 0,15%, до 2263,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,94%, до 5933,8 пункта, японский Nikkei 225 при этом опускался на 2,33%, до 21818,19 пункта.
Опасения инвесторов по поводу более затяжного восстановления экономики после коронавируса усилились после публикации ряда негативной макростатистики из США, которые являются крупнейшей мировой экономикой. Так, стало известно, что ВВП в США во втором квартале упал на 32,9% в годовом выражении. Снижение стало рекордным.
Инвесторы также оценивают статистику из Китая. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июле вырос до 51,1 пункта с 50,9 пункта в июне. Эксперты прогнозировали снижение индекса до 50,7 пункта. Тем временем PMI в секторе услуг в июле снизился до 54,2 пункта с июньских 54,4 пункта.
"Мы видим некоторые предварительные признаки улучшения мировых торговых потоков по мере открытия экономики, но кризис, вызванный рецессией в развитых странах, а также растущий уровень заболеваемости в настоящий момент находятся в центре внимания инвесторов", - прокомментировал агентству Рейтер старший экономист CommSec Райан Фелсман (Ryan Felsman).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кравчук возглавил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе
|Эффект «Аркады». Почему новостройки эконом-класса дешевеют, но никому не нужны
|Госрезерв отправят в форвард. Власти хотят хранить продтовары у частных компаний
|Водород как топливо. Сможет ли Украина стать частью «водородной» стратегии ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото 31 июля дорожает более чем на 1% на ослаблении доллара
|Доллар снижается 31 июля на опасениях за экономику США
|Биржи АТР 31 июля в основном снижаются на опасениях за восстановление мировой экономики
|Фондовые индексы США 30 июля закрылись разнонаправленно после слабых экономических данных
|Курс гривны на межбанке 30 июля опустили при мизерном объеме торгов
|Депозитные ставки для физлиц 30.07.20
|Украина завершила расчеты по выпуску еврооблигаций-2033 на $2 млрд и обмену еврооблигаций-2021 и 2022 - Минфин
Это интересно
|Google прокладывает свой собственный подводный кабель в Европу
|Мошенники обещают жертвам деньги за майнинг криптовалюты
|У Volvo появится купеобразный кроссовер на электричестве
|Renault пересадит на электромобили целый город
|Клиенты в США получили от VW свыше 9,5 млрд долларов из-за «дизельгейта»
|Facebook подал в суд на антимонопольные органы ЕС
|Полная батарея за 15 минут: Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 5