Биржи АТР 31 июля в основном снижаются на опасениях за восстановление мировой экономики

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно показывают негативную динамику, инвесторы опасаются, что восстановление экономики после пандемии займет более продолжительное время, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,05% - до 3285,12 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,32%, до 2234,43 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,22%, до 25764,17 пункта, южнокорейский KOSPI - опускался на 0,15%, до 2263,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,94%, до 5933,8 пункта, японский Nikkei 225 при этом опускался на 2,33%, до 21818,19 пункта.

Опасения инвесторов по поводу более затяжного восстановления экономики после коронавируса усилились после публикации ряда негативной макростатистики из США, которые являются крупнейшей мировой экономикой. Так, стало известно, что ВВП в США во втором квартале упал на 32,9% в годовом выражении. Снижение стало рекордным.

Инвесторы также оценивают статистику из Китая. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июле вырос до 51,1 пункта с 50,9 пункта в июне. Эксперты прогнозировали снижение индекса до 50,7 пункта. Тем временем PMI в секторе услуг в июле снизился до 54,2 пункта с июньских 54,4 пункта.

"Мы видим некоторые предварительные признаки улучшения мировых торговых потоков по мере открытия экономики, но кризис, вызванный рецессией в развитых странах, а также растущий уровень заболеваемости в настоящий момент находятся в центре внимания инвесторов", - прокомментировал агентству Рейтер старший экономист CommSec Райан Фелсман (Ryan Felsman).