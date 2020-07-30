Фондовые индексы США 29 июля выросли, поскольку ФРС пообещала и дальше оказывать поддержку американской экономике

Американские фондовые индексы в среду отметились ростом, поскольку Федеральная резервная система США вновь подтвердила приверженность поддержке экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Основные индексы открылись с небольшим повышением, их рост ускорился после того, как ФРС, в соответствии с ожиданиями, по итогам очередного заседания оставила процентные ставки без изменений, около нулевой отметки, и пообещала продолжить наращивать объем гособлигаций США и прочих активов на своем балансе.

"Очень сложно идти против центробанка и того объема финансовой поддержки, который вливается в систему, - пояснил Крис Диллон из T. Rowe Price Group Inc. - И этот поток пока не заканчивается".

Dow Jones Industrial Average вырос на 160,29 пункта, или на 0,6%, до 26539,57 пункта. S&P 500 прибавил 40 пунктов, или 1,2%, до 3258,44 пункта. Nasdaq Composite показал рост на 140,85 пункта, или на 1,4%, до 10542,94 пункта.

В разгар мартовского обвала на фондовом рынке ФРС начала осуществлять вливания ликвидности, оказывая поддержку кредитным рынкам и котировкам акций. S&P 500 теперь на 0,9% выше по сравнению с началом 2020 года и лишь на 3,8% ниже февральского рекордного максимума.

С начала года S&P 500 повысился на 0,4%. Центробанк, как ожидается, не станет использовать новые стимулирующие меры, однако рост на фондовых рынках является одним из признаков того, что инвесторы ожидают от ФРС дальнейшей поддержки.

"Текущий экономический спад является наиболее масштабным из тех, что мы видели на своем веку", - заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции после заседания центрального банка. Он пообещал, что регулятор будет использовать все доступные ему инструменты в целях поддержки экономики. Кроме того, Пауэлл в очередной раз отметил, что траектория экономического восстановления будет в основном зависеть от развития ситуация с коронавирусом.

Инвесторам теперь сложнее оценивать рискованность вложений в те или иные активы. С одной стороны, ФРС предпринимает агрессивные меры по поддержке рынков, однако пандемия лишила миллионы американцев рабочих мест, нарушив привычный ход жизни в стране.

Как отметил Сами Чаар, старший экономист Lombard Odier, мировая экономика будет работать на 90% до тех пор, пока вакцина не устранит необходимость в дистанцировании и других профилактических мерах.

Цены на золото в среду достигли очередного рекордного максимума. Июльские фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,5%, до 1953,50 доллара за тройскую унцию, демонстрируя подъем уже девятую сессию подряд.

Индекс доллара WSJ, отслеживающий стоимость американской валюты против корзины валют основных торговых партнеров США, упал на 0,3%.

Доходность 10-летних гособлигаций США опустилась до 0,578% против 0,581% во вторник.

Пандемия оказала негативное влияние на показатели корпоративной прибыли по всему миру, однако результаты ведущих американских компаний пока превосходят заниженные ожидания аналитиков. Отчетность представили чуть более 40% фирм S&P 500, и, согласно FactSet, их средняя прибыль на акцию снизилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее 79% компания превзошли прогнозы.

Акции General Electric подешевели на 4,4% - промышленный конгломерат сообщил, что в июньском квартале его денежный отток оказался слабее прогнозов. General Motors отчиталась о менее крупном, чем ожидалось, чистом убытке, ее бумаги упали на 1,7%.

Бумаги L Brands подскочили более чем на 35% вслед за тем, как проблемная розничная компания сообщила о планах уволить примерно 850 корпоративных сотрудников. Акции Advanced Micro Devices подорожали на 13% после того, как производитель микросхем отчитался о росте прибыли за 2-й квартал и улучшил годовой прогноз по продажам.

Инвесторы также будут следить за выступлениями генеральных директоров Amazon.com, Apple, Facebook и Google в подкомитете палаты представителей по антимонопольным вопросам. Этот подкомитет проводит расследование по поводу рыночного доминирования интернет-платформ, акции которых стали драйвером рынка с марта. Бумаги всех четырех компаний в среду подорожали более чем на 1,0%.

По мнению Моны Махаджан, инвестиционного стратега-аналитика Allianz Global Investors, инвесторы покупают акции компаний технологического сектора, рассчитывая на их стремительный рост после публикации отчетности в четверг. Участники рынка полагают, что потребители в будущем станут еще более активно пользоваться платформами для электронной торговли и социальными сетями.

"Интервенции со стороны ФРС в некоторой степени создают у инвесторов впечатление, что альтернативы вложениям в акции на существует, и поэтому фондовый рынок продолжает расти", - отметила Махаджан.