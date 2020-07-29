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Биржи АТР 28 июля в основном растут в ожидании итогов заседания ФРС США
08:32 29.07.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в большинстве своем активно растут, инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентной ставке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.05 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,05% - до 3261,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,64%, до 2209,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,12%, до 24801,94 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,09%, до 2259,09 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 1,07%, до 22414,47 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 - на 0,15%, до 6011,3 пункта.
Основное внимание инвесторов в среду сосредоточено на итогах заседания Федрезерва, которые будут объявлены позднее. По данным CME Group, 100% экспертов прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне в 0-0,25%.
"ФРС будет в центре внимания участников рынка в течение следующих 24 часов", - цитирует телеканал CNBC слова валютного аналитика в CBA Кима Мунди (Kim Mundy).
Давление на японский рынок тем временем оказал тот факт, что рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Японии "А" до негативного со стабильного. По мнению агентства, пандемия коронавируса привела к резкому экономическому спаду в Японии, несмотря на ранний успех страны в борьбе с вирусом.
Инвесторы также обратили внимание на статистику из Австралии. Дефляция в стране во втором квартале составила 1,9%. В первом же квартале была зафиксирована инфляция 0,3%.
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