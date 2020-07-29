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Фондовые индексы США 28 июля снизились на фоне выхода корпоративной отчетности
07:53 29.07.2020 |
Фондовые индексы США во вторник снизились после того, как несколько ведущих американских компаний отчитались о более низких, чем ожидалось, финансовых результатах. Это вызвало новые опасения насчет последствий пандемии коронавируса.
Dow Jones Industrial Average потерял 205,49 пункта, или 0,8%, достигнув 26379,28 пункта. S&P 500 снизился на 20,97 пункта, или на 0,6%, до 3218,44 пункта, а Nasdaq Composite опустился на 134,18 пункта, или на 1,3%, до 10402,09 пункта.
Акции промышленного конгломерата 3M, сети ресторанов быстрого питания McDonald's и производителя мотоциклов Harley-Davidson снизились после выхода отчетов. Инвесторы очень внимательно следят за этим сезоном отчетности, чтобы оценить влияние коронавирусного кризиса на прибыль и будущие перспективы.
Фондовые индексы восстановились с кризисных минимумов при поддержке агрессивной денежно-кредитной политики и мер экономического стимулирования. Теперь участникам рынка необходимо анализировать как разочаровывающие показатели отчетности, так и более оптимистичные прогнозы на будущие кварталы.
"На мой взгляд, участников рынка не особо волнуют показатели за 2-й квартал, - прокомментировал Боб Долл, старший аналитик по акциям и старший портфельный управляющий Nuveen. - Они беспокоятся о будущем. Каким будет третий квартал по сравнению со вторым, и что нас ждет в 2021 году?"
Акции 3M упали на 4,8% после того, как компания отчиталась о резком снижении продаж во 2-м квартале из-за слабых сегментов продукции для транспортной и медицинской промышленности.
Бумаги McDonald's упали на 2,5% вслед за тем, как сеть ресторанов быстрого питания отчиталась о результатах за 2-й квартал ниже прогнозов. Акции Harley-Davidson понизились на 4% - компания сообщила о падении продаж мотоциклов более чем на четверть.
Между тем бумаги Pfizer подорожали на 3,9% - ее результаты превзошли оценки, и она улучшила прогнозы на год. Кроме того, власти США договорились заплатить Pfizer и BioNTech около 2 млрд долларов за 100 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса.
Акции Altria Group подорожали на 0,9% после того, как ее скорректированная прибыль превзошла оценки, и производитель сигарет заявил, что активизирует маркетинг устройства для нагревания табака.
Помимо отчетности на рынок также влияют акции крупных технологических компаний, которые преимущественно опускаются после роста в понедельник.
Кроме того, инвесторы следят за новым законопроектом о стимулирующих выплатах, который был внесен сенаторами от Республиканской партии. Принятый в марте пакет мер, направленный на преодоление экономических последствий пандемии, включал в себя повышенные пособия по безработице, однако миллионы американцев уже перестали их получать, а с 31 июля эти выплаты прекратятся официально.
"На этой неделе рынок будет крайне внимательно следить за переговорами между республиканцами и демократами, - считает Вэй Ли, директор инвестиционной стратегии iShares EMEA в BlackRock. - Сроки у них действительно очень сжатые".
Панъевропейский Stoxx Europe 600 по итогам торгов поднялся на 0,4%. Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,8%. Японский Nikkei 225 потерял 0,3%.
Цены на золото выросли на 0,7%, до 1944,70 доллара за тройскую унцию, что является новым рекордным уровнем закрытия. Золото резко подорожало за последние месяцы, отчасти благодаря снижению процентных ставок, скорректированных на инфляцию, из-за попыток центробанков подстегнуть экономическую активность в период пандемии.
В среду Федеральная резервная система США представит свое решение по процентным ставкам по итогам очередного двухдневного заседания.
ФРС, как предполагается, не станет вводить какие-либо новые стимулирующие меры, но инвесторы ждут признаков того, что центробанк может выделить больше средств на покупку государственных и ипотечных облигаций с более длительными сроками погашения, как он это сделал во время финансового кризиса 2008 года. Кроме того, представители центрального банка могут дать некоторую информацию о том, как долго они планируют сохранять процентные ставки около нуля.
Доходность 10-летних гособлигаций США опустилась до 0,581% с 0,609% в понедельник.
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