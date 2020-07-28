Биржи АТР 28 июля в основном растут следом за Уолл-стрит

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут, инвесторы обратили внимание на рост на американских фондовых рынках накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.43 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,6% - до 3224,47 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,04%, до 2166,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,53%, до 24733 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 1,16%, до 2243,54 пункта. Японский Nikkei 225 же опускался на незначительные 0,06%, до 22702,47 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 - на 0,02%, до 6042,6 пункта.

Основные американские фондовые индексы в понедельник закрылись ростом в диапазоне 0,4-1,7% на фоне обсуждений новых мер поддержки экономики страны.

Оптимизм американских инвесторов, в свою очередь, подкреплен ожиданиями новых экономических стимулов со стороны правительства, необходимых для восстановления пострадавшей от коронавируса экономики. Ранее, в выходные, министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News подтвердил, что республиканцы предложат потратить на поддержку экономики еще 1 триллион долларов. Пакет затем должен принять конгресс и подписать президент Дональд Трамп.

Теперь внимание рынков уделено двухдневному заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) США 28-29 июля. По данным CME Group, 100% экспертов прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне в 0-0,25%.