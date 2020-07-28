Фондовые индексы США 27 июля начали неделю с повышением

Фондовые индексы США в понедельник выросли, поскольку инвесторы рассчитывали, что крупнейшие технологические фирмы продолжат рост, несмотря на неопределенность экономической ситуации.

Рост на рынке возглавляют акции Amazon.com, Alphabet и Apple, продолжающие ралли, благодаря которому технологический сектор в этом году вышел в лидеры среди секторов S&P 500.

Индекс широкого рынка набрал 23,78 пункта, или 0,7%, достигнув 3239,41 пункта. Dow Jones Industrial Average повысился на 114,88 пункта, или на 0,4%, до 26584,77 пункта, а Nasdaq Composite, ориентированный на технологический сектор, поднялся на 173,09 пункта, или на 1,7%, до 10536,27 пункта.

Позднее на этой неделе выйдут отчеты крупных технологических фирм. Эти компании справились с последствиями пандемии лучше других секторов экономики, и некоторые инвесторы уверены, что после недавнего спада акции этих фирм будут торговаться с опережающей динамикой.

"Обстановка сейчас лучше, чем могла бы быть, если бы все эти акции технологического сектора перед сезоном отчетности были на рекордных максимумах", - говорит Джейсон Уэйер, партнер и инвестиционный директор Albion Financial Group в Солт-Лейк-Сити (Юта).

Акции Amazon выросли на 1,5%, их прирост с начала года достиг 65%. Акции Alphabet прибавили 1,4%, а Apple - 2,4%. Технологический сектор S&P 500 прибавил 1,6%, став лидером роста среди остальных 10 секторов индекса.

Увеличение числа случаев заражения коронавирусом по всему миру наложило ограничение на подъем на рынке акций и способствовало повышению цен на золото к рекордным отметкам. Августовские фьючерсы на золото подскочили на 1,8%, до 1931 доллара за унцию, превзойдя предыдущий максимум, достигнутый в пятницу.

Котировки драгоценных металлов повышаются все лето ввиду неопределенности насчет перспектив мировой экономики, снижения процентных ставок и ослабления доллара. Серебро подорожало почти на 7,3%.

Доллар США упал против корзины других мировых валют, поскольку инвесторы ставят на то, что Федеральная резервная система продолжит оказывать поддержку экономике, проводя мягкую денежно-кредитную политику. Индекс доллара ICE в июле может показать самое существенное месячное падение за последние десять лет. Очередное заседание ФРС состоится на текущей неделе.

"Появился некоторый оптимизм насчет того, что вероятные указания ФРС на 'более низкие ставки на более длительный срок' на этой неделе подтвердятся, - пояснила Сима Шах, старший аналитик Principal Global Investors. - Однако инвесторы по-прежнему с осторожностью относятся к ситуации в США".

Реальная доходность, отражающая доходность облигаций после корректировки на инфляционные ожидания, падает по всему миру на фоне снижения процентных ставок центробанков и введения стимулирующих мер, призванных смягчить экономическое влияние пандемии коронавируса. Реальная доходность американских гособлигаций понизилась до уровней 2012 года, что также ведет к продажам доллара, отмечает Дерек Халпенни, аналитический директор MUFG Bank.

"В настоящее время есть крайне убедительные доказательства застоя в экономике, - прокомментировал Халпенни. - Для инвесторов золото - лучший вариант защиты, поскольку реальная доходность облигаций продолжает падать".

Доходность 10-летних американских долговых бумаг понизилась с пятничных 0,589% до 0,609%.

Помимо отчетов крупнейших компаний, инвесторов интересует ситуация с долгожданным пакетом мер стимулирования в США, поскольку миллионы американцев в скором времени могут потерять возможность получения дополнительных льготных выплат в размере 600 долларов в неделю.

Как показали опубликованные в понедельник официальные данные, заказы на товары длительного пользования в США в июне выросли на 7,3% в сравнении с маем, что стало уже вторым подряд месячным ростом. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали роста на 5,4%.

Опасения инвесторов насчет перспектив мировой экономики усугубляются ростом количества заболевших коронавирусом в США и других странах. Число инфицированных по всему миру на выходных превысило 16 млн человек, и власти США призывают жителей соблюдать правила, которые должны замедлить распространение пандемии.

Акции Moderna повысились на 9,2%. Компания объявила, что получила дополнительное финансированные за счет госпрограммы по ускорению разработки вакцины от Covid-19.

Нефть марки WTI в понедельник выросла в цене на 0,8%.

Торги на зарубежных рынках проходили со смешанной динамикой. Панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 0,3%. По словам аналитиков, на настроение инвесторов влияют опасения насчет вспышек вируса в Испании и последствий для туристической отрасли.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,3%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,4%, а японский Nikkei 225 опустился на 0,2%.