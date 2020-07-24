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Фондовые индексы США снизились 23 июля в связи возросшим числом заявок на пособия по безработице
07:50 24.07.2020 |
Фондовые индексы США в четверг снизились, поскольку еженедельные официальные данные показали, что число первичных заявок на пособия по безработице впервые с марта отметилось ростом. Инвесторы были обеспокоены тем, что рост заболеваемости коронавирусом в США приведет к повторному введению карантинных ограничений, и это замедлит восстановление экономики.
Dow Jones Industrial Average снизился на 353,51 пункта, или на 1,3%, до 26652,33 пункта, прервав трехдневный рост. S&P 500 упал на 40,36 пункта, или на 1,2%, до 3235,66 пункта, а Nasdaq Composite опустился на 244,71 пункта, или на 2,3%, до 10461,42 пункта, оказавшись под давлением из-за падения акций крупных технологических компаний, таких как Microsoft и Tesla.
Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, которая завершилась 18 июля, выросло до 1,4 миллиона. В последние недели число заявок стабилизировалось, но остается на исторически высоком уровне, тогда как ранее снижалось после того, как в марте достигло пика на отметке 6,9 млн.
Увеличение числа случаев заражения Covid-19 в некоторых американских штатах заставило власти приостановить снятие ограничений на деловую активность или вовсе отказаться от таких планов. Фондовый рынок США с марта стремительно восстанавливался, однако в последнее время его рост несколько застопорился, поскольку инвесторы переживают из-за коронавируса и состояния экономики.
При этом реакция рынка на данные по заявкам была относительно сдержанной, поскольку инвесторы надеются, что в Вашингтоне примут очередной пакет стимулирующих мер, направленный на поддержку экономики, отметил Джек Янасевич, портфельный менеджер Natixis Investment Managers.
Представители Республиканской партии в сенате и администрация США в среду разрешили противоречия, которые касались пятого пакета помощи пострадавшим от пандемии. Теперь им предстоит найти общий язык с членами Демократической партии. Бюджет программы, как ожидается, составит 1 трлн долларов. Законодатели спешат заключить соглашение до конца месяца, когда истечет срок действия повышенных пособий по безработице.
"Похоже, они договорятся о продлении программы, - считает старший экономист Capital Economics в США Эндрю Хантер. - Судя по данным за последние несколько недель, потребность в стимулирующих мерах налогово-бюджетной политики возрастает".
Цены на золото в четверг приблизились к рекордным максимумам, поскольку обеспокоенные инвесторы стремились приобретать драгоценный металл, воспринимаемый в качестве актива-убежища. Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 1,3%, по 1890 долларов за тройскую унцию.
Восемь из 11 секторов S&P 500 отметились снижением, причем наихудшие результаты показали акции технологических компаний. Бумаги Microsoft, недавно торговавшиеся на рекордных максимумах, упали на 4,3%.
Инвесторы внимательно следят за отчетами компаний, пытаясь понять, восстанавливается ли бизнес после остановки экономического роста в США ввиду коронавируса. Гендиректор Dow Inc. заявил сегодня, что химическая компания, ориентируясь на июльскую ситуацию, готовится к постепенному и неравномерному восстановлению. Компания отметила, что сократит штат на 6%. Ее акции упали на 3,4%, потянув вниз индекс "голубых фишек".
Акции Southwest Airlines просели на 1,5%. Компания сделала пессимистичный прогноз по спросу на авиаперелеты в свете возобновления роста заболеваемости Covid-19. Акции American Airlines, отчитавшейся за 2-й квартал об убытке в размере 2,1 млрд долларов, сначала снизились после выхода отчетности, но завершили день с повышением на 3,6%.
Акции Twitter подорожали на 4,1% после того как социальная сеть отчиталась о значительном приросте количества пользователей. Бумаги Tesla начали торги с повышением, однако затем снизились на 5,0%. Вопреки прогнозам Уолл-стрит, производителю электромобилей удалось завершить с прибылью четвертый квартал подряд.
Акции Unilever, которые обращаются на бирже Лондона, выросли на 7,9%. Этот англо-голландский производитель потребительских продуктов неожиданно отчитался о повышении прибыли за 1-е полугодие, так как аналитики прогнозировали спад.
"Поводы для беспокойства остаются, но корпоративные показатели оказались не настолько плохи, как опасались аналитики, - говорит Алтаф Кассам, директор по инвестиционным стратегиям в европейском подразделении State Street Global Advisors. - (Сезон отчетности) внес некоторую ясность, которой не хватало прежде. Многие компании ранее отозвали все прогнозы, поэтому у аналитиков были основания рассчитывать на пессимистичный сценарий".
По данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 3,9 миллиона, скончались более 142 000 человек. Инвесторы обеспокоены тем, что продолжающийся рост числа заражений станет препятствием для восстановления экономической активности.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до 0,582% против 0,595% в среду.
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