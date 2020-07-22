Биржи АТР 22 июля в основном растут после договоренности о фонде ЕС

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно поднимаются, новости о фонде восстановления ЕС поддерживают торги, при этом рост случаев заражения коронавирусом в Австралии сдерживает австралийский S&P/ASX 200, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,2% - до 3360,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,5%, до 2266,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,08%, до 25655,88 пункта. Южнокорейский KOSPI понимался на 0,16%, до 2232,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - уменьшался на 1,5%, до 6064,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,44%, до 22782,58 пункта.

Во вторник в Брюсселе завершился саммит лидеров ЕС, который длился с пятницы. Лидеры ЕС договорились о создании фонда восстановления, в который планируется привлечь 750 миллиардов евро на финансовых рынках от имени Евросоюза. Средства планируется направить на восстановление наиболее пострадавших секторов экономики.

Новости о мерах восстановления экономики региона поддерживают ожидания трейдеров. При этом инвесторы оценивают перспективы по продолжению поддержки в США. "Нет ожиданий того, что рынки Азии разделят хорошее настроение в середине этой недели, так как есть сомнения относительно прогресса по поводу следующей финансовой поддержки экономике США", - предполагает аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan), чьи слова цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

Австралийский индекс падает на опасениях по пандемии. Ранее местные СМИ сообщили о том, что властями будет объявлено о резком росте случаев заболевания коронавирусом в штате Виктория. В прошлые выходные власти штата ввели обязательное ношение масок в Мельбурне и районе Митчелл. Как сообщила ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 14,56 миллиона.

Рынки ждут продолжения сезона отчетностей. Позднее на текущей неделе будут опубликованы финрезультаты Microsoft, Tesla, Intel и Twitter.