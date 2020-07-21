Фондовые индексы США выросли 20 июля в связи с надеждами на создание вакцины от коронавируса и восстановление экономики

Фондовые индексы США в понедельник выросли за счет ралли акций технологических компаний и сохраняющегося оптимизма по поводу перспектив создания вакцины от коронавируса, которая должна быть готова к массовому производству позднее в текущем году.

Nasdaq Composite вырос на 263,90 пункта, или 2,5%, достигнув 10767,09 пункта, нового рекордного уровня закрытия.

S&P 500 вырос на 27,11 пункта, или на 0,8%, до 3251,84 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 8,92 пункта, или менее чем на 0,1%, до 26680,87 пункта.

Расхождения в динамике индексов говорят о том, что инвесторам приходится анализировать противоречивые сигналы. Одни участники рынка надеются на быстрое восстановление экономики, другие же обеспокоены стремительным распространением коронавируса в США.

Оксфордский университет и AstraZeneca представили позитивные результаты первых исследований потенциальной вакцины от коронавируса. Исследователи придерживаются изначального графика, согласно которому массовое производство вакцин должно быть налажено уже в сентябре. Тем не менее, этим позитивным новостям противодействовали слабые финансовые показатели компаний и неопределенность по поводу новых мер стимулирования, тогда как возросшее число зараженных коронавирусом грозит замедлить процесс экономического восстановления.

Как отметил Роберт Титер, управляющий директор Silvercrest Asset Management, фондовый рынок США находится на перепутье. "В следующие несколько недель нам придется решать ряд важных вопросов, и это происходит на пике восстановления (рынка)", - указал Титер. Это оказывает давление на быков, по мнению аналитика.

Общее количество погибших от коронавируса в США превысило 140 300 человек, и на выходных число зараженных продолжило увеличиваться. Все больше инвесторов и экономистов склоняются к тому, что стабильное восстановление мировой экономики, пострадавшей от сильного спада за три месяца по конец июня, будет зависеть от успешных мер властей по сдерживанию новых вспышек заболевания.

"Число зараженных и экономическая активность не могут расти одновременно. Должно остаться что-то одно, - пояснила Сима Шах, старший аналитик Principal Global Investors. - В данный момент участники рынка могут принять введение региональных карантинных мер в США за благоприятную новость, поскольку она покажет, что власти воспринимают все серьезно".

Акции технологических компаний, как и на протяжении последних нескольких месяцев, в понедельник стали лидерами роста. Бумаги Amazon.com Inc. выросли на 7,9%, Tesla Inc. - на 9,5%, а Microsoft Corp. - на 4,3%.

В S&P 500 ростом отметились технологический сектор и сектор дискреционного потребительского спроса, которые прибавили 2,6% и 3,1% соответственно, нивелировав потери в других восьми секторах индекса.

На этой неделе о результатах отчитаются такие ведущие американские корпорации, как Coca-Cola, Lockheed Martin и United Airlines Holdings. Они также должны озвучить ожидания на оставшуюся часть года. Согласно опросу аналитиков, проведенному FactSet, прибыль 500 крупнейших публичных компаний США за 2-й квартал, как ожидается, упала на 44%.

После закрытия торгов International Business Machines Corp. отчиталась о сокращении прибыли за 2-й квартал почти на половину, что было обусловлено последствиями пандемии, хотя выручка компании при этом упала лишь на 5,4%.

Руководители компаний в различных отраслях, включая сектор путешествий и досуга, ожидавшие дестабилизации в течение нескольких месяцев, теперь готовятся к более длительным проблемам, поскольку возобновление роста числа зараженных во многих штатах подорвало надежды на быстрое восстановление. Компании увольняют сотрудников, отправленных в неоплачиваемый отпуск, сокращают основные виды деятельности и на неопределенное время сворачивают производство.

Бумаги Noble Energy поднялись на 5,4% после того, как Chevron договорилась о покупке компании за 5 млрд долларов с оплатой полностью акциями. Бумаги Chevron опустились на 2,2%.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 в понедельник добавил 0,8%. Китайский Shanghai Composite прибавил 3,1%, при этом рост возглавили акции ведущих страховщиков. В пятницу вечером банковский и страховой регулятор Китая заявил, что позволит национальным страховым компаниям выделять до 45% общего объема активов на долевые вложения, тогда как раньше порог составлял 30%.

Фондовые индексы Южной Кореи и Гонконга немного снизились, а японский Nikkei 225 слегка повысился.

Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась с пятничных 0,628% до 0,619%.

Фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,5% до 40,81 доллара за баррель.