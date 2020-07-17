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Азиатские рынки 17 июля в основном снижаются вслед за США
08:26 17.07.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются в пятницу на фоне снижения рынков США, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,51% - до 3193,82 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,4%, до 2135,68 пункта, гонконгский Hang Seng Index - рос на 0,61%, до 25123,58 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,63%, до 2197,6 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снижался на 0,12%, до 6003,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,3%, до 22702,45 пункта.
В четверг индексы США опустились в пределах 0,7% из-за ситуации вокруг коронавируса в стране и роста опасений вокруг конфликта между Штатами и Китаем. Ранее на неделе США ввели ограничения для сотрудников китайских технологических компаний, включая Huawei, пригрозив также мерами в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других.
Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса. По данным СМИ, за последние сутки в США зарегистрировали уже 75 тысяч новых случаев заражения COVID-19, что стало рекордным ростом. Ранее университет Джонса Хопкинса сообщал о 66,2 тысячи новых случаев в США, что оказалось чуть ниже рекордного предыдущего показателя в 67,4 тысячи. Число зараженных в мире превышает 13,5 миллиона.
Несколько сдерживают снижение рынков надежды на разработку вакцины. Ранее на неделе журнал New England Journal of Medicine сообщил о том, что вакцина компании Moderna для профилактики COVID-19 вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов на ранней стадии исследования на людях.
"Можно бы было подумать, что такой резкий рост случаев заболевания должен приводить к снижению фондовых рынков, но это компенсируется большими надеждами на вакцину", - цитирует агентство Рейтер мнение стратега по мировым рынкам Invesco Томо Киносита (Tomo Kinoshita).
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