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Фондовые индексы США 16 июля снизились на фоне опасений относительно экономики
07:43 17.07.2020 |
Фондовые индексы США в четверг снизились, тогда как ранее на рынке Китая произошел сильнейший спад более чем за пять месяцев. Инвесторов вновь беспокоит рост числа случаев коронавируса и сложности при восстановлении мировой экономики после пандемии.
По итогам торгов Dow Jones Industrial Average снизился на 135,39 пункта, или 0,5%, до 26734,71 пункта. S&P 500 упал на 10,99 пункта, или 0,3%, до 3215,57 пункта. Nasdaq Composite упал на 76,66 пункта, или 0,7%, до 10473,83 пункта.
После резкого подъема в апреле и мае ралли на фондовых рынках в последние недели замедлилось. Nasdaq поставил новые рекорды, но S&P 500 торгуется в боковом тренде, поскольку всплеск новых случаев заражения коронавирусом в США ослабил признаки зарождающегося экономического восстановления.
"Это похоже на перетягивание каната, - пояснила Эсти Двек, аналитик Natixis Investment Managers. - Ни один из этих факторов риска, вероятно, не сможет полностью подорвать восстановление или ралли, но для следующей волны роста необходимо преодолеть эти препятствия, и сейчас таких препятствий по-прежнему много".
Двек ожидает, что рынки и экономика продолжат расти, если только пандемия не приведет к повторному полному закрытию на карантин. "Мы находимся на пути к восстановлению, но это не просто прямая", - добавила аналитик.
Данные по заявкам на пособия по безработице за неделю, истекшую 11 июля, показали, что количество заявок составило 1,3 млн. Еженедельное число заявок потерявших работу сотрудников в последние недели постепенно снижалось, но оставалось у исторических максимумов.
"Сейчас ключевая проблема - это опасения насчет новой волны заражений и влияния на восстановление экономики", - говорит Эндрю Хантер, старший экономист Capital Economics по США.
Розничные продажи в США в июне выросли на 7,5%, сильнее, чем ожидали экономисты, но инвесторы все больше опасаются, что в дальнейшем восстановлению может препятствовать недавний рост случаев коронавируса в США. Некоторые штаты закрывают рестораны, бары и магазины для сдерживания распространения вируса, а это, скорее всего, скажется на расходах потребителей - ключевом двигателе роста американской экономики.
Акции Norwegian Cruise Line упали на 16% после того, как компания заявила, что намерена привлечь долг на 925 млн долл и выпустить акции на 250 млн долларов.
Акции Bank of America понизились на 2,7% - банк сообщил о падении прибыли за 2-й квартал на 52% и зарезервировал миллиарды долларов для подготовки к просроченным кредитам.
Бумаги Morgan Stanley подорожали на 2,5% вслед за тем, как кредитор отчитался о росте прибыли за 2-й квартал на 45% до рекордного уровня, который значительно превзошел ожидания аналитиков.
Бумаги Twitter подешевели на 1,1% - вчера на сеть была совершена хакерская атака и были взломаны аккаунты многих известных людей, политиков и миллиардеров. Акции Dell Technologies подскочили на 12% после того, как в среду она заявила, что изучает возможность потенциального выделения доли в VMWare Inc.
Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до 0,611% с 0,629% в среду.
В Азии большинство фондовых индексов снизились. Hang Seng просел на 1,8%. Японский Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 потеряли примерно по 0,8%.
Shanghai Composite снизился на 4,5%, что в процентном отношении является сильнейшим падением с февраля. Как показали данные, экономика Китая - вторая по величине в мире - вернулась к росту, но при этом сохраняются слабые места, особенно в розничном секторе. Панъевропейский Stoxx Europe 600 упал на 0,5%.
Розничные продажи в Китае в июне сократились к аналогичному периоду прошлого года на 1,8%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 0,3%. В мае падение составило 2,8%.
Инвесторы также отметили, что колебания на рынке, скорее всего, выглядели гипертрофированно ввиду небольших объемов.
"Начинается та часть лета, когда ликвидность обычно снижается", - заметила Юко Такано, портфельный управляющий Newton Investment Management. Она в ближайшие две недели намерена сосредоточиться на корпоративной прибыли, чтобы понять, как обстоят дела у компаний. Экономическое данные, по ее мнению, все еще будут волатильны.
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