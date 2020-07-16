Биржи Азии 16 июля снижаются на опасениях по пандемии и геополитических рисках

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Биржи Азии 16 июля снижаются на опасениях по пандемии и геополитических рисках

08:14 16.07.2020 |

Фондовый рынок

 

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг, свидетельствуют данные бирж. Новый виток напряженности в отношениях США и КНР и пандемия коронавируса перевешивают сильную статистику по экономике Китая.

По состоянию на 7.36 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,41% - до 3314,03 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,31%, до 2232,12 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,17%, до 25183,08 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,76% - до 22771,92 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,59%, до 2188,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,92%, до 5997 пунктов.

Азиатские трейдеры склонны к осторожности из-за усиления напряженности между США и Китаем. В среду США ввели визовые ограничения для сотрудников китайских технологических компаний, включая Huawei, за причастность к "нарушению прав человека". Позднее Белый дом сообщил, что США в ближайшие недели предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других.

Кроме того, продолжение пандемии коронавируса по-прежнему беспокоит инвесторов, ставя под сомнение перспективы мировой экономики. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения, число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 13 миллионов.

"Рост финансовых рынков ограничен заметным ростом случаев заражения коронавирусом и напряженностью между двумя крупнейшими экономиками мира. Однако снижение сдержано очень низкими процентными ставками и хорошим прогнозом по экономике Китая", - сказал агентству Рейтер старший макроэкономический стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масаюки Кичикава (Masayuki Kichikawa).

Согласно официальным данным, ВВП Китая во втором квартале 2020 года вырос на 3,2% после резкого падения в первом квартале (на 6,8%). Аналитики ожидали увеличения только на 2,5%.
По материалам: ПРАЙМ
 

ПО РУБРИКАМ

08:18 НБУ на 2-ом аукционе своп процентной ставки удовлетворил заявки 5 банков на 410 млн грн под 6,5%

08:14 Биржи Азии 16 июля снижаются на опасениях по пандемии и геополитических рисках

07:51 Фондовые индексы США 15 июля выросли на фоне надежд на разработку вакцины

15.07 Зеленский предлагает Раде назначить главой Нацбанка Украины главу правления Укргазбанка Шевченко

15.07 Объемы погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков в I пол. составили 1,1 млрд грн - НБУ

15.07 Депозитные ставки для физлиц 15.07.20

15.07 Доллар 15 июля дешевеет к мировым валютам на возвращении аппетита к риску

15.07 Справочный курс гривны 15 июля вырос на 5,26 коп до 27,1578 грн/$1

15.07 Биржи АТР, кроме Китая, 15 июля закрылись ростом на новостях вокруг вакцины от COVID-19

15.07 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 14.07.20

15.07 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 14.07.2020

15.07 Остаток средств на корсчетах банков 15.07.20

15.07 Цена на золото 15 июля держит уровень $1800 на рисках вокруг пандемии

15.07 Объем переводов между биткоин-биржами вырос на 35% в 2020 году

15.07 Фондовые индексы США 14 июля выросли в начале сезона отчетности

• дальше…

08:08 Зеленский тратит на километр дороги $10 млн: У Порошенко получалось втрое дешевле

07:56 Продажа гостиницы «Днепр»: что известно о победителе аукциона

15.07 Зеленский предлагает Раде назначить главой Нацбанка Украины главу правления Укргазбанка Шевченко

15.07 Отель «Дніпро» в центре Киева продали за более 1,1 миллиарда

15.07 Проект постановления о назначении Пищанской главой АМКУ зарегистрировали в ВР

15.07 Дефицит внешней торговли Украины товарами за 5 мес.-2020 сократился на 76,8%

15.07 Газсбыты через суды пытаются остановить открытие газового рынка для населения

15.07 Сальдо торгового баланса Украины в І пол.-2020 составило «минус» $1,4 млрд - таможня

15.07 Украина в I пол.-2020 сократила выпуск труб на 29,4%, нарастив производство в июне на 26% по сравнению с маем

15.07 Магистральные газопроводы Украины смогут приобрести долю «Оператора ГТС»

• дальше…

15.07 Суд ЕС отменил штраф Еврокомиссии для корпорации Apple

15.07 Трамп подписал закон о санкциях против Китая в связи с его действиями в Гонконге

14.07 Германия организует анализ Евросоюзом угроз со стороны России

13.07 Ливанцы – молодцы? Или Ливан как пример Украине

13.07 Разочарование Кремля. Виталий Портников – о театре абсурда

13.07 Дуда выиграл президентские выборы в Польше

13.07 Болгария и Хорватия приблизились к переходу на евро

13.07 Использующие китайское оборудование компании лишатся госконтрактов в США

13.07 США объявили о повышении пошлин на ряд товаров из Франции

13.07 Азербайджан и Армения сообщили о столкновении на границе. Убиты четверо азербайджанских военных

13.07 Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на превращение Святой Софии в мечеть

13.07 Всемирный совет церквей призвал Эрдогана пересмотреть решение по Святой Софии

13.07 В Иране назвали неверную настройку радара причиной обстрела украинского лайнера

13.07 Газпромовский «Голубой поток» простаивает второй месяц из-за отсутствия спроса. Анкара наращивает закупки сжиженного газа

10.07 Нидерланды подадут иск против РФ в ЕСПЧ из-за сбитого над Донбассом МН17

• дальше…

08:08 Зеленский тратит на километр дороги $10 млн: У Порошенко получалось втрое дешевле

15.07 «Хочу, как Велюр»: рестораторы устроили протест у Кабмина

15.07 Рада назначила очередные выборы в органы местного самоуправления на 25 октября

14.07 Криклий рассказал, как пройти тест на COVID-19 в аэропорту

13.07 Неувязочка вышла. Почему у Зеленского передумали назначать дату выборов

13.07 Конец децентрализации. Зачем Зеленский забирает у местных властей все дороги

09.07 Все местные дороги должны быть переданы на баланс «Укравтодора» - Зеленский

08.07 Госгеокадастр временно приостановил регистрацию земучастков на период кадровых изменений

08.07 Глава Госгеокадастра: Нет реестра граждан, которые безвозмездно получили по 2 га земли

08.07 Вагиф Алиев купил «Книжный рынок» на Петровке. Когда там появится новый ТРЦ?

08.07 Киевсовет заставил КГГА и коммунальщиков рассекретить все договора

03.07 «Большая тройка» мобильных операторов запустила 4G еще на 8 станциях киевского метро

03.07 Нормы излучения мобильных вышек в Украине повысят

02.07 Ожидания инвесторов в Украине снизились до уровня 2015 года - опрос ЕБА

02.07 Пункты габаритно-весового контроля работают круглосуточно уже в 7 областях, – Криклий

• дальше…

08:08 Зеленский тратит на километр дороги $10 млн: У Порошенко получалось втрое дешевле

15.07 Зеленский предлагает Раде назначить главой Нацбанка Украины главу правления Укргазбанка Шевченко

15.07 Проект постановления о назначении Пищанской главой АМКУ зарегистрировали в ВР

15.07 Со старыми районами. «Слуги народа» побоялись превращать Харьков, Днепр и Одессу в заурядные города районного подчинения

15.07 Виталий Портников: Раскол «Слуг народа» неминуем

15.07 Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия, но с отрицательным балансом доверия-недоверия (44,2 на 48,6%) – опрос

15.07 Зеленский сейчас получил бы в 1-м туре выборов президента 36,8% голосов, Бойко - 17,2%, Порошенко - 15,3% - опрос

15.07 Конец мифа про «какую разницу»: О чем свидетельствует рост рейтингов «ЕС» и «ОПЗЖ»

15.07 «Хочу, как Велюр»: рестораторы устроили протест у Кабмина

15.07 Рада назначила очередные выборы в органы местного самоуправления на 25 октября

15.07 Кровавое обострение в ООС: Решится ли Зеленский угомонить боевиков

14.07 Три минуты для коррупционера. Почему Рада отложила увольнение Сытника

14.07 Рада отправила на доработку законопроект об увольнении главы НАБУ

14.07 Шмыгаль повторно внес на должность вице-премьера директора фирмы военного академика из России

14.07 На выборах мэра Кличко готовы поддержать 44% киевлян, Пальчевского 11%, остальных еще меньше – соцопрос Центра Разумкова

• дальше…

15.07 Суд ЕС отменил штраф Еврокомиссии для корпорации Apple

15.07 Представлен Ford Bronco Sport — самая доступная модель в семействе внедорожников

15.07 В США состоялась премьера возрождённого Ford Bronco

15.07 Два промоутера пирамиды OneCoin найдены мертвыми в Мексике

15.07 Музыкальный сервис Spotify с 15 июля доступен в Украине

14.07 Первый серийный гибрид Lamborghini лишился крыши

14.07 Названы автомобили, которые в будущем могут стать коллекционными

14.07 В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты

14.07 Siemens уходит с рынка домашних накопителей энергии, всего год проработав на нём

13.07 Джек Ма продал акции Alibaba на сумму 8,2 млрд долларов

13.07 Марка Cupra показала «заряженный» электрический хэтчбек

13.07 Apple призвала не заклеивать камеры ноутбуков

10.07 Учёные снова придумали, как повысить срок эксплуатации литиево-ионных батарей

09.07 Европейский суд усилил права пострадавших в «дизельном скандале»

09.07 Mercedes-Benz рассказал о мультимедийке нового S-Class

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно