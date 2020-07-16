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Биржи Азии 16 июля снижаются на опасениях по пандемии и геополитических рисках
08:14 16.07.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг, свидетельствуют данные бирж. Новый виток напряженности в отношениях США и КНР и пандемия коронавируса перевешивают сильную статистику по экономике Китая.
По состоянию на 7.36 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,41% - до 3314,03 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,31%, до 2232,12 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,17%, до 25183,08 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,76% - до 22771,92 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,59%, до 2188,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,92%, до 5997 пунктов.
Азиатские трейдеры склонны к осторожности из-за усиления напряженности между США и Китаем. В среду США ввели визовые ограничения для сотрудников китайских технологических компаний, включая Huawei, за причастность к "нарушению прав человека". Позднее Белый дом сообщил, что США в ближайшие недели предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других.
Кроме того, продолжение пандемии коронавируса по-прежнему беспокоит инвесторов, ставя под сомнение перспективы мировой экономики. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения, число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 13 миллионов.
"Рост финансовых рынков ограничен заметным ростом случаев заражения коронавирусом и напряженностью между двумя крупнейшими экономиками мира. Однако снижение сдержано очень низкими процентными ставками и хорошим прогнозом по экономике Китая", - сказал агентству Рейтер старший макроэкономический стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масаюки Кичикава (Masayuki Kichikawa).
Согласно официальным данным, ВВП Китая во втором квартале 2020 года вырос на 3,2% после резкого падения в первом квартале (на 6,8%). Аналитики ожидали увеличения только на 2,5%.
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