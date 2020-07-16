Фондовые индексы США 15 июля выросли на фоне надежд на разработку вакцины

Американские фондовые индексы в среду выросли благодаря нескольким порциям хороших новостей.

Многообещающие результаты испытания вакцины Moderna от коронавируса стимулировали рост во всех секторах рынка. Кроме того, Goldman Sachs Group отчитался об одном из лучших показателей квартальной выручки за всю свою историю. Apple подержала победу в налоговом деле в Европе, а данные по промышленному производству в США превзошли ожидания.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос на 227,51 пункта, или 0,9%, до 26870,10 пункта. S&P 500 вырос на 29,04, или 0,9%, до 3226,56 пункта. Nasdaq Composite вырос на 61,91 пункта, или 6,9%, до 80,22 пункта.

Настроения инвесторов улучшились благодаря тому, что Moderna во вторник вечером опубликовала новые сведения о первом испытании своей вакцины от коронавируса на добровольцах. Исследователи отметили, что этот успех позволяет им начать масштабное клиническое исследование. Старт намечен на конец июля. В лидерах в среду были акции операторов круизных лайнеров, авиакомпаний и других фирм, чувствительных к проблеме коронавируса. Акции Moderna выросли на 6,9%.

"Рынки по понятным причинам бодро реагируют на позитивные новости о вакцинах, - говорит директор Invesco по анализу распределения активов Пол Джексон. - Сейчас вакцина представляется единственной надеждой. Сам по себе коронавирус не исчезнет".

Обнадеживающие признаки разработки различных экспериментальных вакцин от коронавируса в последнее время стали основными катализаторами роста на фондовом рынке и иногда даже помогали им выбираться из негативной территории.

Как отметил Томас Ли, управляющий партнер и аналитический директор Fundstrat Global Advisors, сегодняшние события, похоже, продолжают это тренд после нескольких волатильных сессий. Наряду с последним днем уплаты федеральных налогов в США 15 июля вакцина может стать поворотным моментом для рынков.

"Хедж-фонды, макрофонды, фонды взаимных инвестиций и индивидуальные инвесторы накопили огромный объем средств, - пояснил Ли. - Новости из сферы здравоохранения продолжают оказывать некоторую поддержку, и внимание к повторному закрытию предприятий в конечном итоге ослабевает. Рынки по-прежнему находятся в режиме принятия рисков".

Некоторые благоприятные корпоративные отчеты сегодня также поддерживают рынок.

Акции Goldman Sachs Group подорожали на 1,4% после того, как банк отчитался о неизменной прибыли за 2-й квартал в размере 2,4 млрд долларов. Его результаты оказались лучше показателей более крупных конкурентов и превзошли ожидания аналитиков.

Результаты U.S. Bancorp также превзошли ожидания, его акции набрали 3,7%.

Акции Apple выросли на 0,7% - компания одержала крупную победу в противостоянии с ЕС: Европейский суд общей юрисдикции, второй по значимости суд блока, сегодня встал на сторону американской компании по делу о налогах на 13 млрд евро, которые, как считает регулятор, компания недоплатила Ирландии.

Между тем, как показали макроданные, промышленное производство в США в июне продолжило восстанавливаться. Промышленное производство в июне выросло на 5,4% после роста на 1,4% в мае.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до 0,629% с 0,614% днем ранее.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 набрал 1,8%, при этом в лидеры выбились акции авиакомпаний и операторов круизных лайнеров.

Китайский Shanghai Composite упал на 1,6%, а гонконгский Hang Seng незначительно вырос. Помимо санкций против китайских чиновников, участвовавших в разработке законопроекта о безопасности в Гонконге, Трамп также подписал указ, который положит конец привилегированному отношению к Гонконгу, что поставит под угрозу его статус в качестве финансового центра.