Финансовые новости
- |
- 14.07.20
- |
- 12:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые индексы США завершили волатильную сессию 13 июля с понижением
07:36 14.07.2020 |
Ралли на фондовом рынке США в понедельник выдохлось после того, как Калифорния отказалась от планов открытия экономики, подстегнув опасения относительно второй волны коронавируса.
Ранее в течение сессии основные индексы резко выросли, при этом Dow Jones Industrial Average повысился на 563 пункта. Однако настроения изменились после того, как штат Калифорния принял решение закрыть рестораны, бары и другие предприятия.
Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос на 10,50 пункта, или менее чем на 0,1%, до 26085,80 пункта. S&P 500 снизился на 29,82 пункта, или 0,9%, до 3155,22 пункта. Nasdaq Composite упал на 226,60 пункта, или 2,1%, до 10390,84 пункта.
"Рынки рассматривают шестимесячную перспективу, отмечая, что к тому времени ситуация станет намного лучше", - заметил Рэнди Фредерик, вице-президент по трейдингу и деривативам в Charles Schwab. Он предупредил, что связанная с пандемией неопределенность и выборы в США в ближайшие месяцы могут сказаться на ралли.
Акции Pfizer выросли на 4,1%. Акции Goldman Sachs выросли на 1,6%.
Акции Tesla сначала выросли на 16%, но завершили день снижением на 3,1%.
Инвесторы и трейдеры ждут начала сезона корпоративной отчетности в США и Европе, чтобы оценить форму и темпы восстановления экономики после спада, вызванного эпидемией.
Экономисты в целом ожидают, что квартал, завершившийся в июне, вероятно, был пиком спада, но масштабы ущерба пока неизвестны. Рост числа зараженных в США вынудил вернуть ограничения на деятельность компаний и проведение общественных мероприятий в некоторых регионах и грозит подорвать восстановление экономики.
"Есть некоторые надежды в связи с общим характером грядущего сезона отчетности, - пояснила Джейн Фоули, старший валютный аналитик Rabobank. - Все списали второй квартал со счетов, однако ожидания на третий квартал высоки. Рынку, возможно, придется немного снизить ожидания по прибыли".
Акции PepsiCo выросли на 0,3%. Крупный производитель еды и напитков в понедельник дал неофициальный старт сезону отчетности для американских компаний. Его выручка превзошла ожидания: в основном сегменте напитков произошел спад, но продажи закусок выросли ввиду смягчения ограничительных мер и открытия предприятий.
"Ситуация остается волатильной. К тому же сохраняется неопределенность по поводу длительности пандемии и ее долгосрочных последствий", - сказал председатель и гендиректор Рамон Лагуарта.
На этой неделе в США также отчитаются некоторые крупнейшие банки, авиакомпании и другие бизнес-лидеры.
Согласно Университету Джонса Хопкинса, число случаев коронавируса в США сегодня превысило 3,3 млн, а число летальных исходов составляет более 135 000. На прошлой неделе в 32 штатах прирост новых случаев составил минимум 10%, в результате чего эксперты из области здравоохранения предупредили, что остановить распространение вируса может быть сложно.
"Увеличение количества зараженных в США уже не вызывает столько страха, как раньше, - пояснила Сима Шах, старший аналитик Principal Global Investors. - Уровни смертности растут не так быстро, как уровни заболеваемости. Это говорит либо о том, что с вирусом теперь справляются лучше, чем раньше, или же о том, что он поразил более молодые слои населения, поэтому экономическое воздействие, вероятно, будет менее суровым".
Снизились 7 из 11 секторов S&P 500.
Акции Darden Restaurants, владельца Olive Garden, набрали 1,1% на фоне повышения рейтинга со стороны JPMorgan Chase. Компания в этом году пострадала из-за закрытия кафе в связи с пандемией.
Акции производителя чипов Maxim Integrated подскочили на 8,1% на фоне заявления Analog Devices о его покупке с полной оплатой акциями. По оценке обеих фирм, в рамках сделки объединенная компания будет оцениваться более чем в 68 млрд долларов. Акции Analog упали на 5,8%.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 набрал 1%. Большинство азиатских индексов сильно выросли. Так, китайский Shanghai Composite прибавил 1,8%.
Ралли на китайском рынке продолжилось. Shanghai Composite с начала года повысился почти на 13% и является одним из мировых лидеров. Растущая уверенность в восстановлении китайской экономики после коронавируса воодушевляет иностранных институциональных инвесторов и миллионы местных индивидуальных инвесторов вкладывать средства в китайский рынок.
Как полагает Винсент Вэнь, инвестиционный менеджер KCG Securities Asia, ралли на фондовом рынке Китая было слишком стремительным. По его словам, динамику на этом рынке определяют политические факторы, и инвесторы обращают слишком много внимания на официальные заявления и перспективы мягкой денежно-кредитной политики. "По существу, реальная экономика остается слабой, а путь к восстановлению - сложным", - добавил Вэнь.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 0,638% с 0,633% в пятницу.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рожкова: Для команды НБУ запуск «печатного станка» - это «красная линия»
|Неувязочка вышла. Почему у Зеленского передумали назначать дату выборов
|Наступление на язык: Зачем «слуги» заставляют Зеленского работать на Бойко и Медведчука
|Неправильный «приспособленец»: Почему советник Ермака Подоляк наехал на Сенцова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ethereum обошел биткоин по приросту активных адресов
|Справочный курс гривны 14 июля понижен на 14,53 коп до 27,0855 грн/$1
|Биржи АТР 14 июля закрылись в минусе после уверенного роста ранее
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.07.20
|Остаток средств на корсчетах банков 14.07.20
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 13.07.2020
|Интерес институционалов к биткоину упал до минимума за пять месяцев
Это интересно
|Mercedes-Benz рассказал о мультимедийке нового S-Class
|Смарт-телевизоры Samsung смогут отображать тексты песен в Apple Music синхронно с воспроизведением
|Стало известно, сколько экс-глава Nissan заплатил за побег из Японии
|Мотоциклы BMW будут самостоятельно поддерживать скорость и дистанцию на дороге
|Qualcomm представила Snapdragon 865 Plus: первый мобильный процессор с частотой выше 3 ГГц
|Раскрыт электрический купе-кроссовер Audi Q4 Sportback
|Bentley добавила новому Flying Spur четырехместный салон