Фондовые индексы США завершили волатильную сессию 13 июля с понижением

Ралли на фондовом рынке США в понедельник выдохлось после того, как Калифорния отказалась от планов открытия экономики, подстегнув опасения относительно второй волны коронавируса.

Ранее в течение сессии основные индексы резко выросли, при этом Dow Jones Industrial Average повысился на 563 пункта. Однако настроения изменились после того, как штат Калифорния принял решение закрыть рестораны, бары и другие предприятия.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос на 10,50 пункта, или менее чем на 0,1%, до 26085,80 пункта. S&P 500 снизился на 29,82 пункта, или 0,9%, до 3155,22 пункта. Nasdaq Composite упал на 226,60 пункта, или 2,1%, до 10390,84 пункта.

"Рынки рассматривают шестимесячную перспективу, отмечая, что к тому времени ситуация станет намного лучше", - заметил Рэнди Фредерик, вице-президент по трейдингу и деривативам в Charles Schwab. Он предупредил, что связанная с пандемией неопределенность и выборы в США в ближайшие месяцы могут сказаться на ралли.

Акции Pfizer выросли на 4,1%. Акции Goldman Sachs выросли на 1,6%.

Акции Tesla сначала выросли на 16%, но завершили день снижением на 3,1%.

Инвесторы и трейдеры ждут начала сезона корпоративной отчетности в США и Европе, чтобы оценить форму и темпы восстановления экономики после спада, вызванного эпидемией.

Экономисты в целом ожидают, что квартал, завершившийся в июне, вероятно, был пиком спада, но масштабы ущерба пока неизвестны. Рост числа зараженных в США вынудил вернуть ограничения на деятельность компаний и проведение общественных мероприятий в некоторых регионах и грозит подорвать восстановление экономики.

"Есть некоторые надежды в связи с общим характером грядущего сезона отчетности, - пояснила Джейн Фоули, старший валютный аналитик Rabobank. - Все списали второй квартал со счетов, однако ожидания на третий квартал высоки. Рынку, возможно, придется немного снизить ожидания по прибыли".

Акции PepsiCo выросли на 0,3%. Крупный производитель еды и напитков в понедельник дал неофициальный старт сезону отчетности для американских компаний. Его выручка превзошла ожидания: в основном сегменте напитков произошел спад, но продажи закусок выросли ввиду смягчения ограничительных мер и открытия предприятий.

"Ситуация остается волатильной. К тому же сохраняется неопределенность по поводу длительности пандемии и ее долгосрочных последствий", - сказал председатель и гендиректор Рамон Лагуарта.

На этой неделе в США также отчитаются некоторые крупнейшие банки, авиакомпании и другие бизнес-лидеры.

Согласно Университету Джонса Хопкинса, число случаев коронавируса в США сегодня превысило 3,3 млн, а число летальных исходов составляет более 135 000. На прошлой неделе в 32 штатах прирост новых случаев составил минимум 10%, в результате чего эксперты из области здравоохранения предупредили, что остановить распространение вируса может быть сложно.

"Увеличение количества зараженных в США уже не вызывает столько страха, как раньше, - пояснила Сима Шах, старший аналитик Principal Global Investors. - Уровни смертности растут не так быстро, как уровни заболеваемости. Это говорит либо о том, что с вирусом теперь справляются лучше, чем раньше, или же о том, что он поразил более молодые слои населения, поэтому экономическое воздействие, вероятно, будет менее суровым".

Снизились 7 из 11 секторов S&P 500.

Акции Darden Restaurants, владельца Olive Garden, набрали 1,1% на фоне повышения рейтинга со стороны JPMorgan Chase. Компания в этом году пострадала из-за закрытия кафе в связи с пандемией.

Акции производителя чипов Maxim Integrated подскочили на 8,1% на фоне заявления Analog Devices о его покупке с полной оплатой акциями. По оценке обеих фирм, в рамках сделки объединенная компания будет оцениваться более чем в 68 млрд долларов. Акции Analog упали на 5,8%.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 набрал 1%. Большинство азиатских индексов сильно выросли. Так, китайский Shanghai Composite прибавил 1,8%.

Ралли на китайском рынке продолжилось. Shanghai Composite с начала года повысился почти на 13% и является одним из мировых лидеров. Растущая уверенность в восстановлении китайской экономики после коронавируса воодушевляет иностранных институциональных инвесторов и миллионы местных индивидуальных инвесторов вкладывать средства в китайский рынок.

Как полагает Винсент Вэнь, инвестиционный менеджер KCG Securities Asia, ралли на фондовом рынке Китая было слишком стремительным. По его словам, динамику на этом рынке определяют политические факторы, и инвесторы обращают слишком много внимания на официальные заявления и перспективы мягкой денежно-кредитной политики. "По существу, реальная экономика остается слабой, а путь к восстановлению - сложным", - добавил Вэнь.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 0,638% с 0,633% в пятницу.