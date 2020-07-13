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Биржевые индексы США выросли 10 июля на оптимизме по COVID-19
07:34 13.07.2020 |
Биржевые индексы США выросли в пятницу на оптимизме по борьбе с пандемией коронавируса, индекс высоких технологий NASDAQ побил очередной рекорд, свидетельствуют данные торгов.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,07% до 3186,60 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на на 0,70%, до очередного рекорда в 10620,94 пункта, промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 1,43%, до 26074,75 пункта. Все три индекса показали повышение за неделю.
Акции фармацевтической компании Gilead Sciences выросли на 2,16% до 76,32 доллара за акцию на новых данных клинического применения препарата ремдесивир, который, как выяснилось, снижает риск смерти пациентов от COVID-19.
Риски и неопределенность вокруг восстановления мировой экономики сдерживают торги в регионе. Карантинные меры уже оказали влияние в первом полугодии на торговлю, производство, спрос и перевозки во всем мире, теперь аналитики прогнозируют снижение мирового ВВП в 2020 году.
Инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики. Уже на предстоящей неделе стартует сезон отчетностей, который традиционно начинается с крупных американских банков: J.P. Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup и Bank of America. Трейдеры обратят внимание на то, как на финрезультатах второго календарного квартала отразилась пандемия.
"Мы находимся в режиме ожидания. Поступает множество спекуляций и новостей, но ничего на данный момент не вносит фундаментальных изменений. На следующей неделе начинается сезон отчетов: вероятно, тогда мы увидим больше движения", - приводит агентство Франс Пресс слова аналитика OANDA Крэга Эрлама (Craig Erlam).
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