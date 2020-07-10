Биржи АТР 10 июля в основном снижаются на опасениях вокруг COVID-19

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном снижаются, рекордные случаи заражений коронавирусом в США вызывают опасения, что новые карантинные меры помешают восстановлению экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,05% - до 3414,21 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,12%, до 2260,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снижался на 1,17%, до 25902,86 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,39%, до 22442,39 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,74%, до 2152,04 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, до 5937,8 пункта.

В среду в США было зарегистрировано более 60 тысяч новых случаев заражения COVID-19, что является крупнейшим ежедневным приростом среди стран с момента появления вируса. Это усилило опасения, что возобновление карантинных ограничений может повредить восстановлению экономики.

"Аппетит к риску ухудшается, поскольку распространение коронавируса все еще не контролируется в большинстве частей мира", - отметил старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.