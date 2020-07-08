Биржи АТР 8 июля закрылись без единой динамики вслед за рынками США и на оптимизме из Китая

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись смешанной динамикой - в то время как часть рынков снизились на фоне распродаж на биржах США, китайские индексы выросли седьмой день подряд, обновив максимум 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,7%, до 3403,44 пункта. Это максимальное значение показателя на закрытии торгов с февраля 2018 года. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднялся на 1,9%, до 2198,62 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,59% - до 26129,18 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,24%, до 2158,88 пункта, австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,54%, до 5920,3 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,78%, до 22438,65 пункта.

Инвесторы в Азии обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы во вторник закрылись снижением в пределах 1% на фоне опасений за экономику США в свете возобновившегося роста случаев заражения коронавирусом.

"Рынок акций в Японии упал после распродаж на американских биржах на фоне роста случаев заболевания коронавирусом в США", - сказал агентству Франс Пресс стратег Okasan Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito).

В то же время на фондовых рынках Китая отмечался рост седьмую торговую сессию подряд на фоне усилившихся надежд на быстрое восстановление второй по величине мировой экономики после коронавируса. Вслед за рынками Китая трейдеры покупали акции и на фондовом рынке Гонконга.