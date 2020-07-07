Биржи АТР 7 июля в основном растут на фоне подъема американского рынка

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут, инвесторы обратили внимание на рост американских бирж в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.36 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,32% - до 3376,79 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,51%, до 2174,77 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,12%, до 26371,55 пункта, японский Nikkei 225 же опускался на 0,68%, до 22559,55 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,75%, до 2172,3 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 тем временем рос на 0,63%, до 6052,4 пункта.

Во вторник инвесторы в Азии обратили свое внимание на рост на Уолл-стрит в понедельник. Основные фондовые индексы США в понедельник закрылись ростом на 1,7-2,2%, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вновь обновил максимум.

Оптимизм был вызван надеждами на восстановление экономики, подкрепленными выходом макростатистики. Согласно данным Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в июне вырос рекордными темпами - до 57,1% с майских 45,4%, прогноз составлял 50,1%.

Глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill), мнение которого приводит агентство Рейтер, также объясняет продолжающийся активный рост акций материкового Китая тем, что власти пытаются организовать крупный рост на внутреннем рынке, чтобы поддержать экономику. По словам эксперта, китайское правительство отмечает важность "укрепления здорового бычьего рынка", что стимулирует рост спроса на акции материкового Китая.

Инвесторы также обратили внимание на решение Центрального банка Австралии, который сохранил базовую ставку на уровне 0,25%.