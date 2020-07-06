Биржи АТР 6 июля закрылись в основном ростом, рынки Китая подскочили до максимума с 2018 года

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник уверенно растут, китайские индексы на 3-4%, в надеждах на восстановление мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.31 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 4,24% - до 3286,6 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,1%, до 2105,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 3,45%, до 26248,19 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,69%, до 22684,55 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,75%, до 2189,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,09%, до 6063,4 пункта.

В понедельник на азиатских фондовых рынках присутствует ощутимый рост, поскольку инвесторы ожидают данных, которые, как они надеются, поддержат оптимизм в отношении восстановления мировой экономики. На этой неделе инвесторы ожидают решения по процентной ставке в Австралии. Ожидается, что Резервный банк Австралии сохранит свою базовую ставку на рекордно низком уровне в 0,25%.

Рынки отметили рост Уолл-стрит на прошлой неделе после неожиданно сильных данных по занятости в США, несмотря на то, что некоторые американские штаты сообщают о рекордных случаях заражения коронавирусом. Рисковые настроения поддерживаются растущим оптимизмом по мере ослабления карантинных мер разными странами и открытием экономик.

"Борьба между Covid-19 и улучшением экономических условий продолжается", - считает аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan), которую цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

При этом аналитики предупреждают, что слишком рано говорить об устойчивом росте из-за неопределенных экономических условий. Аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes) отмечает, что продолжение ралли в значительной степени зависит от того, увидят ли рынки устойчивое восстановление экономических данных, или же оно пойдет в обратном направлении.

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись преимущественно ростом, при этом лидерами стали рынки КНР, которые подпрыгнули на 4-5% на оптимизме вокруг перспектив восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 5,71%, до 3332,88 пункта. Это максимальное значение показателя на закрытии торгов с марта 2018 года. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 3,9%, до 2121,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,8% — до 26399,16 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,65%, до 2187,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,71%, до 6014,6 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,83%, до 22714,44 пункта.

Трейдеры в Азии в понедельник с оптимизмом отыгрывали перспективы восстановления мировой экономики после коронавируса. Постепенное ослабление ограничений дает рынкам надежду, что мировая экономика быстро оправится от ожидаемой рецессии в этом году.

В то же время рынки продолжают следить за новостями о распространении коронавируса в мире, хотя они и не отразились на росте азиатских бирж в понедельник. Так, согласно опубликованным в воскресенье данным университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заражения COVID-19 в США за последние сутки увеличилось на 45,3 тысячи, скончались около 250 человек.

"Азия отмахнулась от новостей вокруг COVID-19, которые доминировали в прессе в выходные", — отметил аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.