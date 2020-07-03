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Биржи АТР растут 3 июля следом за подъемом на американских биржах и на статистике из КНР
08:23 03.07.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут, инвесторы обратили внимание на рост на американских биржах накануне и на макроэкономические данные из КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.33 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,04% - до 3122,56 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,68%, до 2029,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,84%, до 25336,08 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,17%, до 22182,55 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,46%, до 2145,15 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 тем временем незначительно опускался, на 0,03%, до 6030,8 пункта.
Основные американские фондовые индексы в четверг завершили день ростом на 0,3-0,5% на фоне опубликованной в четверг статистики по рынку труда США. Безработица в США в июне уменьшилась до 11,1% с майских 13,3%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 4,8 миллиона, что оказалось выше ожиданий.
Быстрый рост активности в секторе услуг Китая также способствует рыночному оптимизму. Данные делового издания Caixin показали, что индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг экономики Китая в июне вырос максимальными темпами за 10 лет, до 58,4 пункта с 55 пунктов месяцем ранее.
Такие новости привели к "благоприятному развороту в сторону риска на этой неделе, поскольку эти позитивные новости в настоящее время смягчают, казалось бы, бесконечный негатив вокруг быстро растущего числа заражений вирусом в США", - сказал агентству Ассошиейтед Пресс аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes).
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