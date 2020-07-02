S&P 500 начал 3-й квартал с повышением

Индекс S&P 500 завершил первый торговый день июля с повышением после публикации данных, показавших, что ситуация на рынке труда США в июне продолжила улучшаться.

Согласно отчету ADP, в июне в частном секторе США было создано 2,4 млн рабочих мест, при этом 70% пришлось на гостиничный бизнес, сферу досуга, торговлю и строительство.

"В 1-м полугодии сюрприз следовал за сюрпризом, - говорит главный инвестиционный аналитик Ally Invest Линдси Белл. - Теперь эти сюрпризы становятся приятными. Думаю, во 2-м полугодии мы будем искать подтверждения тому, что экономика продолжает уверенно восстанавливаться".

S&P 500 поднялся на 15,57 пункта, или на 0,5%, до 3115,86 пункта. За последние три месяца индекс набрал 20% и завершил квартал с лучшим результатом с 1998 года. Ралли было вызвано активными действиями Федеральной резервной системы США по поддержке финансовых рынков и признаками начала восстановления экономической деятельности.

Nasdaq Composite прибавил 95,86 пункта, или 1,0%, достигнув 10154,63 пункта, а Dow Jones Industrial Average снизился на 77,91 пункта, или на 0,3%, до 25734,97 пункта.

Индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы США, рассчитываемый Институтом управления поставками, в июне вырос до 52,6 пункта с майских 43,1 пункта, превзойдя прогнозы.

Европейские и азиатские предприятия, по словам менеджеров по снабжению, в июне продолжили возвращение к нормальному режиму благодаря снятию ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Рост активности отмечен в производственных секторах Франции, Великобритании, Малайзии, Вьетнама, Австралии и Ирландии.

После столь сильного квартального роста фондовый рынок обычно показывает хорошие результаты и в следующем квартале, заявил Фрэнк Капельери, исполнительный директор Instinet. Последние семь раз, когда S&P заканчивал квартал с повышением на 15%, в следующем квартале он демонстрировал рост в среднем на 9,5%, сказал эксперт.

В текущем году сложно делать прогнозы из-за волатильности, однако Капельери отметил, что на протяжении прошлого месяца рынок по большей части торговался в диапазоне, и такое положение вещей может сохраниться.

"Продолжение такой динамики не является наихудшим сценарием", - добавил он.

Белл из Ally Invest предупреждает, что в ближайшие недели и месяцы рынок может быть подвержен сильным колебаниям. Инвесторов ждет масса информации: корпоративная отчетность, новости о поиске вакцины от коронавируса, статистика по темпам восстановления экономики и распространению вируса.

"Кроме того, пора думать о выборах президента в США", - добавила она.

Акции FedEx подскочили на 12% после того как компания отметила, что спрос на доставку в 4-м финансовом квартале был аналогичен уровням, которые наблюдались в Рождество. По словам FedEx, она наблюдает первые признаки того, что мировая экономика восстанавливается от коронавирусной пандемии".

Акции Pfizer выросли на 3,2%, после того как компания обнародовала многообещающие результаты испытаний вакцины от коронавируса.

Акции YRC Worldwide подскочили на 75%, после того как Министерство финансов США пообещало выдать этой грузовой транспортной компании кредит на 700 млн долларов.

Tesla вышла на первое место в мире по рыночной капитализации среди автопроизводителей после недавнего роста акций. Бумаги компании в среду выросли на 3,7%, ввиду чего ее рыночная капитализация достигла 207,66 млрд долларов, обойдя Toyota Motor с ее 201,99 млрд долларов.

Опубликованные в среду протоколы недавнего заседания ФРС США показали, что руководство центрального банка планирует сохранять процентные ставки около нулевой отметки как минимум до конца 2022 года. Кроме того, в ходе последней встречи руководители регулятора обсуждали способы нарастить поддержку экономики.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась до 0,682% против 0,653% во вторник.

Глава ФРС США Джером Пауэлл во вторник заявил конгрессу, что потребительские расходы и другие индикаторы экономической активности восстановились после карантина быстрее, чем ждали в центробанке. Однако вторая волна заражений коронавирусом подорвет доверие потребителей и поставит под угрозу те отрасли, работа которых предполагает массовое скопление людей.

В США сейчас ежедневно выявляется около 40 000 зараженных коронавирусом. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил в сенате, что это число может достичь 100 000 в день, если люди продолжат игнорировать требования о ношении масок и соблюдении социальной дистанции.

Некоторые инвесторы в последние недели стали более сдержанно оценивать экономические перспективы США, в том числе из-за роста числа заражений коронавирусом. Высокая склонность к сбережениям говорит о том, что рекордный рост розничных продаж, который наблюдался в мае, будет неустойчивым, говорит фондовый управляющий Columbia Threadneedle Investments Андреа Карзана.

"Мне с трудом верится в то, что открытие экономики избавит потребителей от долгосрочных последствий пандемии", - говорит он. Карзана ждет, что акции фармацевтических компаний и фирм, которые занимаются вопросами безопасности, продолжат расти, а бумаги компаний, которые чутко реагируют на состояние реальной экономики, например, банков, будут опускаться.

Азиатские фондовые индексы в среду преимущественно выросли, а европейские после небольшого снижения перешли к росту. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,2%. За 2-й квартал этот панъевропейский индекс набрал почти 13%, тогда как за первые три месяца года потерял 23%.

Китайский индекс CSI 300 вырос на 2%, после того как стало известно, что окончательный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая по версии Caixin в июне вырос до максимума за шесть месяцев благодаря повышению внутреннего спроса. В Гонконге торги не проводились в связи с государственным праздником.