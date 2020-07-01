Фондовые биржи АТР 1 июля закрылись в плюсе

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись в основном ростом на данных о росте деловой активности в Китае и динамике американских индексов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,38%, до 3025,98 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,79%, до 1991,11 пункта; южнокорейский KOSPI снизился на 0,08%, до 2106,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - вырос на 0,62%, до 5934,4 пункта. Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,75%, до 22121,73 пункта.

Биржи Гонконга были закрыты в среду в связи с выходным днем. Во вторник гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,52%, до 24427,19 пункта.

По данным экономического издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая в июне вырос до 51,2 пункта с 50,7 пункта в мае.

В США накануне основные фондовые индексы выросли в пределах 2%, а весь второй квартал стал для бирж страны лучшим по этому показателю с 2001 года.