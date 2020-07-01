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Фондовые индексы США завершили 2-й квартал с максимальным приростом за более чем 20 лет
07:47 01.07.2020 |
Фондовые индексы США во вторник выросли, завершив 2-й квартал с максимальным приростом за более чем за 20 лет.
Всего три месяца назад подошел к концу самый длинный бычий рынок за всю историю, что совпало с завершением рекордного по длительности периода роста экономики США, и основные индексы тогда обвалились примерно на 35% за менее чем шесть недель. Последовавшее за этим восстановление было почти столь же стремительным.
Ралли затронуло все секторы фондового рынка, от акций нефтегазовых компаний и ритейлеров, до бумаг крупных технологических компаний, что отчасти было обусловлено беспрецедентными мерами по стимулированию экономики со стороны Федеральной резервной системы США и конгресса.
"Масштабные меры денежно-кредитного и налогово-бюджетного стимулирования позволили фондовому рынку восстанавливаться такими темпами, каких мы никогда раньше не видели, — сказала Лиз Энн Сондерс, главный инвестиционный стратег-аналитик Charles Schwab & Co. – При этом наблюдается очевидное расхождение между динамикой рынка и (фактическим) восстановлением экономики. Таким образом, во второй половине года торги могут быть крайне неровными".
S&P 500 завершил 2-й квартал с повышением на 515,70 пункта, или на 20%, на уровне в 3100,29 пункта, что является самым большим процентным ростом с 4-го квартала 1998 года. Dow Jones Industrial Average прибавил 3895,72 пункта, или 18%, достигнув 25812,88 пункта и показав наилучший квартальный результат с 1987 года. В рамках текущего ралли индексы сократили свои потери с начала года до 4,0% и 9,0% соответственно.
Nasdaq Composite за последние три месяца вырос на 31%, демонстрируя прирост на 12% по сравнению с началом года.
Тем не менее, дальнейшая траектория фондового рынка представляется менее очевидной, особенно учитывая ноябрьские президентские выборы в США.
По мнению аналитиков, если Демократической партии удастся получить контроль над Белым домом и конгрессом, то это, вероятно, приведет к отмене налоговых послаблений, принятых в 2017 году, что окажет давление на маржу прибыли компаний.
Ралли на фондовом рынке в последнее время несколько замедлилось, так как настрой инвесторов ухудшился в связи с ростом числа зараженных коронавирусом в некоторых штатах США и массовыми беспорядками после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в ходе полицейского задержания. В апреле и мае S&P 500 демонстрировал самый существенный процентный рост с 2009 года, однако за июнь вырос всего на 1,8%.
Ситуация в экономике США по-прежнему не внушает оптимизма. С февраля число рабочих мест в стране сократилось примерно на 20 млн, и розничные продажи остаются значительно ниже уровней, наблюдаемых до пандемии. Производственная активность тоже сократилась, хотя и менее стремительными темпами.
Майкл Скэнлон, портфельный менеджер в Manulife Investment Management, полагает, что акции до конца года будут торговаться в относительно узком диапазоне, если только не произойдет прорыва в лечении коронавируса. При этом эксперт все равно позитивно оценивает перспективы фондового рынка США по сравнению с другими фондовыми рынками мира.
Согласно результатам опроса 190 фондовых управляющих, проведенного Bank of America в июне, основным риском для котировок акций является вторая волна пандемии коронавируса. Стабильно высокий уровень безработицы и победа кандидата от Демократической партии на президентских выборах тоже представляют собой угрозу для фондового рынка.
Аналитики прогнозируют, что прибыль компаний в составе S&P 500 в текущем году сократится примерно на 22%, тогда как в начале года эксперты ждали роста прибыли на 9,2%, сообщили в FactSet.
В Bank of America прогнозируют, что S&P 500 к концу года будет торговаться на отметке 2900 против 2600 и 3100 в более ранних прогнозах. Исходя из данного прогноза, в банке полагают, что рынок достиг своего пика и к декабрю снизится на 6,5%.
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