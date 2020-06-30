Фондовые индексы США 29 июня отметились ростом

Фондовые индексы США в понедельник отметились ростом. Инвесторы обеспокоены тем, что новая волна заражений коронавирусом может спровоцировать повторное введение карантина, но в то же время с оптимизмом оценивают продолжение мягкой денежно-кредитной политики.

Dow Jones Industrial Average вырос на 580,25 пункта, или на 2,3%, до 25595,80 пункта, что стало самым масштабным однодневным приростом за более чем три недели. На прошлой неделе индекс потерял 3,3%.

S&P 500 прибавил 44,19 пункта, или 1,5%, достигнув 3053,24 пункта, а Nasdaq Composite показал рост на 116,93 пункта, или на 1,2%, до 9874,15 пункта.

Общее число случаев заражения коронавирусом в мире в выходные превысило 10 миллионов, а число жертв – 500 000 человек. Власти Флориды, Техаса, Калифорнии и Аризоны – штатов, на которые приходится основная доля новых заражений, – ввели новые ограничения и отсрочили планы возобновления работы предприятий.

Тем не менее, в последние недели рынки акций были устойчивы. DJIA и S&P 500 могут завершить месяц с приростом менее чем в 1,0%. Nasdaq нынешними темпами завершит июнь с приростом в размере 4% за счет повышения акций технологических гигантов, в том числе Apple и Microsoft.

"Сейчас в основе торгов лежит чисто спекулятивный оптимизм, причем в той степени, в которой я не наблюдал за всю мою карьеру", – заметил Филип Бланкато, президент Ladenburg Thalmann Asset Management.

Как он добавил, каждый раз, когда пандемия провоцировала распродажу, ожидания дальнейших вливаний ликвидности со стороны ФРС способствовали восстановлению. "У рынков акций и облигаций есть подушка безопасности", – пояснил Бланкато.

Индекс волатильности Cboe, ключевой показатель колебаний на рынке акций США, понизился, но растет с начала июня, что свидетельствует о сохраняющемся беспокойстве инвесторов.

"Наблюдается высокий уровень волатильности, указывающий на все еще повышенные уровни страха, – говорит Себастьен Гэли, макроэкономический стратег Nordea Asset Management. – Думаю, идет последняя волна этого 'ралли облегчения', вызванного действиями центробанков и вливанием ликвидности".

Инвесторы в последнее время приобретали золото, традиционный актив-убежище в периоды потрясений на финансовых рынках. Июльские фьючерсы на золото на COMEX в понедельник выросли менее чем на 0,1%, до 1774,80 доллара за тройскую унцию, что стало самым высоким уровнем закрытия с октября 2012 года.

По словам Стина Якобсена, инвестиционного директора Saxo Bank, в свете приближения конца месяца и квартала крупные фондовые менеджеры также столкнутся с необходимостью изменения баланса портфелей. Он добавил, что фирмы по управлению активами, вероятно, постараются зафиксировать крупный прирост на рынке акций США, произошедший в апреле и мае.

В четверг инвесторы сосредоточатся на ежемесячных данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Участники рынка будут анализировать отчет на предмет признаков того, как пандемия коронавируса повлияла на американскую экономику.

Все 11 секторов S&P 500 в понедельник росли, причем лидером роста стал промышленный сектор, прибавивший 3,2%.

Акции Boeing поднялись в цене на 14% после того, как американские регуляторы в сфере воздушной безопасности сообщили, что готовы начать летные испытания 737 MAX уже сегодня. Полеты этих лайнеров были запрещены более года после двух крушений. Начало испытаний – важный шаг на пути к возвращению самолетов в эксплуатацию.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 набрал 0,4%, а большинство азиатских площадок завершило сессию с понижением.

Акции нефтяного гиганта BP подорожали на 3,4%, после того как тот сообщил, что продаст свой нефтехимический бизнес фирме Ineos за 5 млрд долларов.

Гонконгский Hang Seng в понедельник снизился примерно на 1%, а японский Nikkei 225 опустился на 2,3%.

Директор Bank of Singapore по инвестиционной стратегии Илай Ли отметил, что рост числа заболевших в некоторых штатах США "стал для рынков непредвиденным фактором, за которым теперь нужно внимательно следить". "Неуклонный рост числа заражений станет серьезным препятствием для смягчения карантинных мер и ограничит темпы восстановления экономики", – отметил он.

Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX подорожали на 3,1%, до 39,70 доллара за баррель.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США завершила день на отметке в 0,636%, без изменений по сравнению с уровнем закрытия пятницы.