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Биржи АТР 26 июня в основном растут вслед за Уолл-стрит
08:24 26.06.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно коррекционно растут следом за подъемом на американских рынках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 EET гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,57%, до 24640,98 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 1,32%, до 2140,19 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,47%, до 22586,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,6%, до 5910,5 пункта.
Биржи Китая закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,3% — до 2979,55 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,01%, до 1947,73 пункта.
Индексы США в четверг закрылись ростом более чем на 1% на фоне послаблений в сфере банковского регулирования. Комиссия по ценным бумагам США (SEC) объявила, что пять федеральных агентств доработали так называемое правило Волкера, которое ограничивало участие банков США в операциях купли-продажи ценных бумаг на свои собственные средства. Теперь правило допускает такие покупки, если они не вызывают опасений регулятора в устойчивости банков и если они будут способны покрыть свои обязательства перед клиентами.
При этом рост индексов по-прежнему сдерживается опасениями вокруг распространения коронавируса в мире. Растущее число заражений снижает оптимизм от обнадеживающих экономических данных и оказывает негативное влияние на надежды на быстрое восстановление мировой экономики.
"Мы застряли в некотором диапазоне. Существует определенная степень оптимизма, что любая вторая волна будет компенсирована стимулами,… но если нам придется вернуться к новым ограничениям, то это другая история, и перед рынками по-прежнему стоит риск перейти к снижению", — цитирует агентство Рейтер старшего экономиста AMP Capital Investors Шейна Оливера (Shane Oliver).
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