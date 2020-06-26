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Индексы США 25 июня закрылись ростом на фоне послаблений в сфере банковского регулирования
07:49 26.06.2020 |
Крупнейшие американские фондовые индексы на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи в четверг продемонстрировали рост на фоне послаблений банковского регулирования, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 1,17%, до 25744,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,09%, до 3083,67 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,09%, до 10017 пункта.
В начале торговой сессии индексы умеренно снижались. На настроение трейдеров повлияли данные минтруда США о том, что количество первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 20 июня, снизилось до 1,48 миллиона при прогнозе в 1,3 миллиона. Кроме того, минторг США подтвердил оценку снижения ВВП страны в первом квартале на 5% против роста в четвертом квартале прошлого года на 2,1%. Это снижение стало первым с 2014 года и сильнейшим с 2008 года.
На рынке также сохраняются опасения "второй волны" заражений коронавирусом в мире, что может сдержать восстановление экономики и стать поводом для нового усиления карантинных мер. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, при этом рекордное число таких случаев за день зафиксировано в пяти штатах США.
Однако после того, как комиссия по ценным бумагам США SEC объявила, что пять федеральных агентств доработали так называемое правило Волкера, рынок вернулся к росту.
Это правило ограничивало участие банков США в операциях купли-продажи ценных бумаг на свои собственные средства. Теперь правило допускает такие покупки, если они не вызывают опасений регулятора в устойчивости банков и что они будут способны покрыть свои обязательства перед клиентами.
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