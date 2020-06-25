Биржи АТР 25 июня снижаются на опасениях за восстановление экономики

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются, поскольку новые вспышки коронавируса снижают надежды на скорое восстановление экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.26 EET южнокорейский KOSPI опускался на 1,77%, до 2123,64 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,88%, до 22333,58 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,75%, до 5861,4 пункта.

Биржи Китая и Гонконга закрыты в связи с национальными праздниками. По итогам торгов среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,3% - до 2979,55 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,01%, до 1947,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,5%, до 24781,58 пункта.

Рост числа случаев коронавируса в США, напряженность в мировой торговле и понижение Международным валютным фондом (МВФ) экономических прогнозов подорвало уверенность трейдеров в быстром восстановлении экономики после коронавируса. В среду МВФ понизил прогноз динамики мирового ВВП в 2020 году на 1,9 процентного пункта, до минус 4,9%. Вместе с тем был также понижен прогноз роста экономики Китая на текущий год на 0,2 процентного пункта, до 1%.

"Реальность начинает немного кусаться.... Люди немного нервничают - есть много причин быть осторожными", - отметил агентству Рейтер аналитик Argonaut Дамиан Руни (Damian Rooney).

Некоторые штаты США, в том числе Флорида, Оклахома и Южная Каролина, в среду сообщили о рекордном приросте новых случаев заражения коронавирусом. В семи других штатах в начале недели были рекордные максимумы, а в Австралии отмечен самый большой ежедневный рост числа случаев за два месяца.