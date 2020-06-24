Фондовые индексы США 23 июня продолжили рост на фоне позитивных экономических данных

Фондовые индексы США выросли во вторник благодаря улучшающимся экономическим данным в США и за рубежом на фоне продолжающегося снятия карантинных мер.

По итогам торгов DJIA вырос на 131,14 пункта, или 0,50%, S&P 500 – на 13,43 пункта, или на 0,43%, Nasdaq Composite – на 74,89 пункта, или 0,74%.

Экономика серьезно пострадала от коронавируса и связанных с ним карантинных мер. Инвесторы анализируют различные данные и обращают внимание на потенциальные сроки восстановления деловой активности и прибыли компаний.

"Мы очень внимательно следим за восстановлением и процессом возобновления экономической активности в США, – сказала Катерина Симонетти, старший портфельный управляющий UBS Private Wealth Management. – Это метод проб и ошибок: штаты пробуют разные варианты и наблюдают за их эффективностью. Если это сработает, мы ожидаем стабильного восстановления в третьем или, возможно, четвертом квартале этого года".

Предварительная статистика IHS Markit показала, что деловая активность в частном секторе США в июне улучшилась второй месяц подряд, хотя и осталась на территории снижения. Кроме того, продажи новых домов в мае резко выросли, согласно Министерству торговли.

Как считает Джорджина Тейлор, управляющая фонда смешанных классов активов в Invesco, данные по продажам новых домов будут восприниматься как показатель потребительской уверенности.

"Одно дело – возобновить работу заводов, но смогут ли люди спокойно выходить на улицу и тратить деньги? Это зависит от потребительского доверия", – пояснила Тейлор. Она ожидает, что в долгосрочной перспективе все больше людей будут уезжать из городских центров благодаря возможностям удаленной работы.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 повысился на 1,3%. Французские макроданные продемонстрировали, что восстановление после снятия карантина оказалось сильнее, чем ожидалось. Уровни экономической активности в еврозоне в целом также достигли максимумов с февраля, хотя показатели по-прежнему находятся на территории снижения.

"Значение имеет ускорение темпов роста этих показателей. Мы не ожидали увидеть ускорение в течение нескольких месяцев, но сейчас уже появились его признаки, – пояснил Себастьян Гали, аналитик по макроэкономике в Nordea Asset Management. – Это крайне позитивный фактор для фондового рынка"

В ходе азиатской сессии фьючерсы на индексы США и рынки Азии попали под давление противоречивых высказываний администрации Дональда Трампа насчет торгового соглашения с Китаем. Советник Белого дома по торговле Питер Наварро сказал в телевизионном интервью Fox News, что с соглашением "покончено". Трамп же написал в Twitter, что "торговое соглашение с Китаем полностью в силе".

По итогам торгов китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%, а гонконгский Hang Seng – на 1,6%.

В последние недели участников рынков напугали признаки ухудшения отношений между США и Китаем, поэтому пояснение Трампа "было очень важным, чтобы не возвращаться к кризисному режиму", указал Стефан Монье, инвестиционный директор Lombard Odier. По его словам, инвесторы внимательно следят за борьбой за власть между двумя крупнейшими в мире экономиками. Как добавил Монье, Lombard Odier планирует докупить китайские акции и облигации.

Во вторник инвесторы отдавали предпочтение более рисковым активам. Доходность 10-летних гособлигаций США повысилась до 0,712; с 0,704% в понедельник.