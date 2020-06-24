Финансовые новости
- |
- 24.06.20
- |
- 12:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые индексы США 23 июня продолжили рост на фоне позитивных экономических данных
07:43 24.06.2020 |
Фондовые индексы США выросли во вторник благодаря улучшающимся экономическим данным в США и за рубежом на фоне продолжающегося снятия карантинных мер.
По итогам торгов DJIA вырос на 131,14 пункта, или 0,50%, S&P 500 – на 13,43 пункта, или на 0,43%, Nasdaq Composite – на 74,89 пункта, или 0,74%.
Экономика серьезно пострадала от коронавируса и связанных с ним карантинных мер. Инвесторы анализируют различные данные и обращают внимание на потенциальные сроки восстановления деловой активности и прибыли компаний.
"Мы очень внимательно следим за восстановлением и процессом возобновления экономической активности в США, – сказала Катерина Симонетти, старший портфельный управляющий UBS Private Wealth Management. – Это метод проб и ошибок: штаты пробуют разные варианты и наблюдают за их эффективностью. Если это сработает, мы ожидаем стабильного восстановления в третьем или, возможно, четвертом квартале этого года".
Предварительная статистика IHS Markit показала, что деловая активность в частном секторе США в июне улучшилась второй месяц подряд, хотя и осталась на территории снижения. Кроме того, продажи новых домов в мае резко выросли, согласно Министерству торговли.
Как считает Джорджина Тейлор, управляющая фонда смешанных классов активов в Invesco, данные по продажам новых домов будут восприниматься как показатель потребительской уверенности.
"Одно дело – возобновить работу заводов, но смогут ли люди спокойно выходить на улицу и тратить деньги? Это зависит от потребительского доверия", – пояснила Тейлор. Она ожидает, что в долгосрочной перспективе все больше людей будут уезжать из городских центров благодаря возможностям удаленной работы.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 повысился на 1,3%. Французские макроданные продемонстрировали, что восстановление после снятия карантина оказалось сильнее, чем ожидалось. Уровни экономической активности в еврозоне в целом также достигли максимумов с февраля, хотя показатели по-прежнему находятся на территории снижения.
"Значение имеет ускорение темпов роста этих показателей. Мы не ожидали увидеть ускорение в течение нескольких месяцев, но сейчас уже появились его признаки, – пояснил Себастьян Гали, аналитик по макроэкономике в Nordea Asset Management. – Это крайне позитивный фактор для фондового рынка"
В ходе азиатской сессии фьючерсы на индексы США и рынки Азии попали под давление противоречивых высказываний администрации Дональда Трампа насчет торгового соглашения с Китаем. Советник Белого дома по торговле Питер Наварро сказал в телевизионном интервью Fox News, что с соглашением "покончено". Трамп же написал в Twitter, что "торговое соглашение с Китаем полностью в силе".
По итогам торгов китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%, а гонконгский Hang Seng – на 1,6%.
В последние недели участников рынков напугали признаки ухудшения отношений между США и Китаем, поэтому пояснение Трампа "было очень важным, чтобы не возвращаться к кризисному режиму", указал Стефан Монье, инвестиционный директор Lombard Odier. По его словам, инвесторы внимательно следят за борьбой за власть между двумя крупнейшими в мире экономиками. Как добавил Монье, Lombard Odier планирует докупить китайские акции и облигации.
Во вторник инвесторы отдавали предпочтение более рисковым активам. Доходность 10-летних гособлигаций США повысилась до 0,712; с 0,704% в понедельник.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Формула Зеленского. Как Банковая надеется навсегда избавиться от Верховного суда
|Брак по расчету. На что надеется Кличко, выбрав в партнеры Зеленского
|Посадить предшественника: О чем не хотят думать Зеленский и его окружение
|Обострение в ООС: Почему боевики «Л-ДНР» пустили в ход тяжелую артиллерию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Коммерческая модель использования системы BankID заработает с 1 июля - НБУ
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 23.06.20
|Исследователь: трейдеры торгуют в основном биткоином и Ethereum
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.06.20
|Остаток средств на корсчетах банков 24.06.20
|Нардепы предлагают увеличить максимальный платеж без идентификации до 25 тыс. грн
|«ПриватБанк» разрешил оплачивать покупки другой картой при нехватке денег на основной
Это интересно
|Специалистами Honeywell создан самый производительный квантовый компьютер
|Xiaomi готовит мышь с возможностью голосового ввода
|Начался сбор денег на выпуск робота-пылесоса, который не нужно очищать после уборки
|Lamborghini больше не будет участвовать в автосалонах
|Mercedes-Benz и BMW прекратили совместную работу над беспилотниками
|Xiaomi представила умный кошачий туалет Catlink Lite
|Новый Citroen C4 превратился в кроссовер и стал электрокаром