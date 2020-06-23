Финансовые новости
- |
- 23.06.20
- |
- 09:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индексы США 22 июня продемонстрировали рост, несмотря на увеличение случаев COVID-19
07:49 23.06.2020 |
Крупнейшие американские фондовые индексы в понедельник демонстрируют небольшой рост, что связано с перевесом более оптимистичных настроений трейдеров по поводу перспектив восстановления экономики, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,59%, до 26023,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,11%, до 10056,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,66%, до 3118,17 пункта.
В США трейдеры настроены более оптимистично, чем в Азии, торговые индексы которой закрылись падением. Рынок ожидает восстановления экономики на фоне массивных мер поддержки со стороны властей и Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Кроме того, статистические данные, опубликованные ранее, показали, что промпроизводство в США перешло в мае к росту, розничные продажи в стране выросли рекордными темпами, а число заявок на пособие по безработице продолжает снижаться уже 11 недель подряд. При этом число новых случаев заражения коронавирусом в США от 20 тысяч в сутки и выше уже неделю подряд.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дело МН17: адвокаты россиянина затягивают процесс, просят расследовать «другие версии»
|Дилемма Омеляна. Кого еще НАБУ начнет обвинять в помощи бизнесу
|Оман-2. Куда опять пропал Зеленский
|Не «Пшонка в юбке»: Почему у Зеленского могут потерять доверие к Венедиктовой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Прибыль банков в мае резко уменьшилась и составила почти 4 млрд гривен
|Золото дешевеет 23 июня после роста до максимума с середины апреля
|Доллар 23 июня слабо колеблется на фоне неопределенности в торговых отношениях США и КНР
|Джим Роджерс: биткоин не обеспечен оружием, поэтому упадет до нуля
|Биржи АТР растут 23 июня после комментариев Трампа по торговой сделке с Китаем
|Индексы США 22 июня продемонстрировали рост, несмотря на увеличение случаев COVID-19
Это интересно
|Экс-глава Mt.Gox: Крейг Райт либо вор, либо мошенник
|Эксперты назвали основные сценарии для Telegram в России после разблокировки
|Массовая слежка за пользователями Google Chrome показала слабое место в безопасности
|Ford предлагает режим ограниченного автопилота в Mustang Mach-E
|Microsoft улучшила браузер Edge. Он использует меньше памяти
|Аналитики: электромобили убыточны для автопроизводителей, но прогноз благоприятный
|Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса