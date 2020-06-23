Индексы США 22 июня продемонстрировали рост, несмотря на увеличение случаев COVID-19

Крупнейшие американские фондовые индексы в понедельник демонстрируют небольшой рост, что связано с перевесом более оптимистичных настроений трейдеров по поводу перспектив восстановления экономики, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,59%, до 26023,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,11%, до 10056,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,66%, до 3118,17 пункта.

В США трейдеры настроены более оптимистично, чем в Азии, торговые индексы которой закрылись падением. Рынок ожидает восстановления экономики на фоне массивных мер поддержки со стороны властей и Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Кроме того, статистические данные, опубликованные ранее, показали, что промпроизводство в США перешло в мае к росту, розничные продажи в стране выросли рекордными темпами, а число заявок на пособие по безработице продолжает снижаться уже 11 недель подряд. При этом число новых случаев заражения коронавирусом в США от 20 тысяч в сутки и выше уже неделю подряд.