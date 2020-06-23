Финансовые новости
- |
- 23.06.20
- |
- 04:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи АТР 22 июня закрылись в основном в минусе на рисках вокруг коронавируса
12:15 22.06.2020 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись преимущественно снижением из-за опасений, связанных с распространением коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,18% - до 22437,27 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,08% - до 2965,27 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,29% - до 1936,65 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,5% - до 24511,34 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,68%, до 2126,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,03% - до 5944,5 пункта.
Инвесторы обратили внимание на воскресные заявления Всемирной организации здравоохранения о рекордном росте заболеваемости коронавирусом в мире за сутки, причем самый большой рост наблюдался в Северной и Южной Америке.
"Опасения по поводу второй волны коронавируса за границей привели к продажам в начале торгов, хотя некоторые трейдеры позднее начали фиксировать прибыль", - прокомментировали агентству Франс Пресс ситуацию на японском фондовом рынке аналитики Okasan Online Securities.
Определенное влияние на настроения инвесторов оказали и новости из Китая. Центробанк страны в понедельник третий месяц подряд оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%, что совпало с прогнозами аналитиков. LPR в августе прошлого года стала новым бенчмарком кредитования.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Оман-2. Куда опять пропал Зеленский
|Не «Пшонка в юбке»: Почему у Зеленского могут потерять доверие к Венедиктовой
|Война на Донбассе. Недельные итоги артиллерийского «пинг-понга»
|Судить «шахтеров на танках». Как у Зеленского собираются отделять честных жителей ОРДЛО от пособников оккупантов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Вывод средств иностранцами 22 июня компенсировался продажей валюты «Нафтогазом»
|Немецкая компания Wirecard «потеряла» почти 2 млрд евро
|Доля отечественных поставщиков вооружения в ВСУ возрастет до 90%
|Депозитные ставки для физлиц 22.06.20
|Доллар 22 июня торгуется разнонаправленно к евро и иене на неопределенности вокруг коронавируса
|Справочный курс гривны 22 июня понижен на 4,79 коп до 26,673 грн/$1
Это интересно
|Экс-глава Mt.Gox: Крейг Райт либо вор, либо мошенник
|Эксперты назвали основные сценарии для Telegram в России после разблокировки
|Массовая слежка за пользователями Google Chrome показала слабое место в безопасности
|Ford предлагает режим ограниченного автопилота в Mustang Mach-E
|Microsoft улучшила браузер Edge. Он использует меньше памяти
|Аналитики: электромобили убыточны для автопроизводителей, но прогноз благоприятный
|Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса