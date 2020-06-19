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Биржи АТР 19 июня в основном растут на новостях из Китая
08:15 19.06.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут, инвесторы оценивают новости по ситуации с коронавирусом в Пекине, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,39% - до 2950,74 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,88%, до 1925,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index - опускался на незначительные 0,07% - до 24448,16 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,1%, до 2130,76 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,65%, до 22502,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,23%, до 5950,2 пункта.
Основное внимание инвесторов сосредоточено на опасениях по поводу второй волны коронавируса в КНР, при этом настроения поддерживаются оптимистичными надеждами на восстановление экономики.
Оптимизма участникам торгов добавили заявления ведущего эпидемиолога Китайского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзюнью. В четверг он заявил, что вспышка COVID-19 в Пекине уже взята под контроль. Ранее новый очаг инфекции был обнаружен на крупнейшем оптовом рынке "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай. 13 июня рынок был закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
"Рынок в ожидании следующего большого импульса", - сказал агентству Рейтер генеральный директор Horizon Investment Services Чак Карлсон (Chuck Carlson).
Инвесторы также оценивают статистику из Японии. Годовая инфляция в стране в мае сохранилась на уровне 0,1%. В месячном выражении же потребительские цены не изменились.
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