Фондовые индексы США 18 июня торговались разнонаправленно на макростатистике и ситуации с COVID-19

Ведущие американские фондовые индексы в четверг на закрытии торгов показали смешанную динамику на данных с рынка труда и на фоне опасений "второй волны" коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 0,15%, до 26080,10 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - рос на 0,33%, до 9943,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - рос на 0,06%, до 3115,32 пункта.

Ранее в четверг министерство труда страны сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 июня, снизилось на 58 тысяч и составило 1,508 миллиона, при этом показатель ожидался на отметке в 1,3 миллиона.

В центре внимания рынков по-прежнему остается и ситуация вокруг коронавируса, инвесторы опасаются второй волны заражений. В некоторых штатах США наблюдается рост числа случаев инфицирования, при этом в Пекине вновь введены ограничительные меры профилактического характера.