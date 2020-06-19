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Фондовые индексы США 18 июня торговались разнонаправленно на макростатистике и ситуации с COVID-19
07:46 19.06.2020 |
Ведущие американские фондовые индексы в четверг на закрытии торгов показали смешанную динамику на данных с рынка труда и на фоне опасений "второй волны" коронавируса, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 0,15%, до 26080,10 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - рос на 0,33%, до 9943,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - рос на 0,06%, до 3115,32 пункта.
Ранее в четверг министерство труда страны сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 июня, снизилось на 58 тысяч и составило 1,508 миллиона, при этом показатель ожидался на отметке в 1,3 миллиона.
В центре внимания рынков по-прежнему остается и ситуация вокруг коронавируса, инвесторы опасаются второй волны заражений. В некоторых штатах США наблюдается рост числа случаев инфицирования, при этом в Пекине вновь введены ограничительные меры профилактического характера.
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