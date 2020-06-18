Биржи АТР 18 июня в основном снижаются на растущих опасениях второй волны COVID-19

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются, инвесторы опасаются, что резкий рост числа случаев заражения коронавирусом в США и Китае свидетельствует о начале второй волны заражений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на незначительные 0,03% - до 2936,88 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,01%, до 1903,91 пункта. При этом минутами ранее оба китайских индекса были в "красной зоне". Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,22% - до 24427,54 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,36%, до 22374,72 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, до 2135,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,63%, до 5954,1 пункта.

Рост числа случаев коронавируса в некоторых штатах США и Китае оказывает негативное влияние на настроения рынков, разрушая надежды на быстрое восстановление мировой экономики после пандемии.

Ранее в Пекине вновь повысили до второго уровень реагирования на ЧС в связи с новой вспышкой COVID-19 на оптовом рынке "Синьфади". По данным на утро среды, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 37 новых случаев COVID-19 - 31 подтвержденный случай заражения и шесть бессимптомных носителей. В городе вновь введены ограничительные меры профилактического характера, школы переведены на дистанционное обучение, закрыты культурно-развлекательные мероприятия.

"Это большой шок для рынков, что Китай, который, похоже, успешно подавил болезнь, видит вторую волну. А в США мы наблюдаем рекордные случаи во многих штатах", - сказал агентству Рейтер старший инвестиционный аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Норихиро Фудзито (Norihiro Fujito).

По мнению эксперта, ситуация говорит о том, что процесс перезапуска экономики ведет за собой рост числа заражений. "Люди думали, что экономика быстро восстановится в июле-сентябре после мрачного апреля-июня. Но сейчас это становится неопределенным", - добавил аналитик.