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Биржи АТР 18 июня в основном снижаются на растущих опасениях второй волны COVID-19
08:03 18.06.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются, инвесторы опасаются, что резкий рост числа случаев заражения коронавирусом в США и Китае свидетельствует о начале второй волны заражений, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на незначительные 0,03% - до 2936,88 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,01%, до 1903,91 пункта. При этом минутами ранее оба китайских индекса были в "красной зоне". Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,22% - до 24427,54 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,36%, до 22374,72 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, до 2135,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,63%, до 5954,1 пункта.
Рост числа случаев коронавируса в некоторых штатах США и Китае оказывает негативное влияние на настроения рынков, разрушая надежды на быстрое восстановление мировой экономики после пандемии.
Ранее в Пекине вновь повысили до второго уровень реагирования на ЧС в связи с новой вспышкой COVID-19 на оптовом рынке "Синьфади". По данным на утро среды, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 37 новых случаев COVID-19 - 31 подтвержденный случай заражения и шесть бессимптомных носителей. В городе вновь введены ограничительные меры профилактического характера, школы переведены на дистанционное обучение, закрыты культурно-развлекательные мероприятия.
"Это большой шок для рынков, что Китай, который, похоже, успешно подавил болезнь, видит вторую волну. А в США мы наблюдаем рекордные случаи во многих штатах", - сказал агентству Рейтер старший инвестиционный аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Норихиро Фудзито (Norihiro Fujito).
По мнению эксперта, ситуация говорит о том, что процесс перезапуска экономики ведет за собой рост числа заражений. "Люди думали, что экономика быстро восстановится в июле-сентябре после мрачного апреля-июня. Но сейчас это становится неопределенным", - добавил аналитик.
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