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Фондовые рынки США закрылись в «зеленой зоне» после рекордного роста розничных продаж
07:39 17.06.2020 |
Основные американские фондовые индексы во вторник на закрытии биржи росли на 2% после появления данных о рекордном росте розничных продаж в США в месячном выражении, свидетельствуют данные торговых площадок.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на на 2,01%, до 26289,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,75%, до 9895,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,9%, до 3124,74 пункта.
По данным министерства торговли США, розничные продажи в стране в мае подскочили на 17,7% по сравнению с апрелем. Такая динамика стала рекордной.
Оптимизм на рынках сохраняют также планы Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее регулятор заявил о будущих покупках "диверсифицированного портфеля корпоративных облигаций" для поддержки ликвидности рынка и обеспечения доступности кредитов для крупных работодателей.
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