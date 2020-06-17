Фондовые рынки США закрылись в «зеленой зоне» после рекордного роста розничных продаж

Основные американские фондовые индексы во вторник на закрытии биржи росли на 2% после появления данных о рекордном росте розничных продаж в США в месячном выражении, свидетельствуют данные торговых площадок.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на на 2,01%, до 26289,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,75%, до 9895,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,9%, до 3124,74 пункта.

По данным министерства торговли США, розничные продажи в стране в мае подскочили на 17,7% по сравнению с апрелем. Такая динамика стала рекордной.

Оптимизм на рынках сохраняют также планы Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее регулятор заявил о будущих покупках "диверсифицированного портфеля корпоративных облигаций" для поддержки ликвидности рынка и обеспечения доступности кредитов для крупных работодателей.