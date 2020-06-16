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Фондовые рынки АТР 16 июня закрылись ростом на 1,5-5% на ожиданиях поддержки на фоне COVID-19
12:49 16.06.2020 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись заметным ростом в пределах более чем 5%, поводом для оптимизма послужили новости от Федеральной резервной системы (ФРС) США о мерах поддержки, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,44%, до 2931,75 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,77%, до 1898,35 пункта, гонконгский Hang Seng Index - увеличился на 2,39%, до 24344,09 пункта, южнокорейский KOSPI - на 5,28%, до 2138,05 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 3,89%, до 5942,3 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 4,88%, до 22582,21 пункта. При этом днем ранее индексы закрылись снижением в пределах 5%.
Инвесторы вновь склонны к риску, что поддерживает мировые фондовые рынки, в том числе в Азии. Оптимизм связан с заявлением Федрезерва о планах покупок "диверсифицированного портфеля корпоративных облигаций". Как сообщил регулятор, программа призвана поддержать ликвидность рынка и обеспечить доступность кредитов для крупных работодателей.
Рынки также оценили итоги очередного заседания Банка Японии. Регулятор ранее во вторник принял решение оставить процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%.
Аналитики при этом отмечают, что ситуация на рынке может продолжать меняться. "Волатильность сохранится, по крайней мере на какое-то время. Ни у кого в финансовой отрасли нет хорошего способа предсказать это", - заявил агентству Ассошиэйтед Пресс старший инвестиционный менеджер Glenmede Джейсон Прайд (Jason Pride).
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