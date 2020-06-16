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Биржи США 15 июня закрылись в зеленой зоне на заявлениях ФРС, несмотря на опасения по COVID-19
07:59 16.06.2020 |
Крупнейшие американские фондовые индексы в понедельник на закрытии биржи продемонстрировали рост после длительного снижения на 1-2% в течение торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,62%, до 25763,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,43%, до 9726,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,83%, до 3066,59 пункта.
С начала торговой сессии в понедельник на опасениях второй волны коронавируса рынок опускался на 1-2%. Однако после того, как ФРС анонсировала планы покупок "диверсифицированного портфеля корпоративных облигаций", котировки перешли к росту. Как сообщил регулятор, программа призвана поддержать ликвидность рынка и обеспечить доступность кредитов для крупных работодателей.
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