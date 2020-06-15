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Фондовые индексы США 12 июня закрылись ростом до 2%
07:40 15.06.2020 |
Ведущие фондовые индексы США в пятницу на закрытии биржи продемонстрировали коррекционный рост на 2% после снижения на 5-7% в четверг из-за глобальной волатильности, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднимался на 1,9%, до 25605,54 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,01%, до 9588,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,31%, до 3041,31 пункта.
Днем ранее мировые рынки охватила волатильность. В США индексы обрушились почти на 5-7%, в Европе - на 4-5%, а снижение нефтяных котировок достигало 9-10%. Обеспокоенность инвесторов была связана с опасениями второй волны пандемии.
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