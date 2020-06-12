Падение фондовых индексов США на закрытии биржи 11 июня было 5,3-6,9%

Основные американские фондовые индексы в четверг на закрытии биржи обвалились на почти 7%, волатильность на рынках связана с негативными прогнозами Федрезерва по экономике страны и рисками второй волны коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 23.00 EET, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 6,9%, до 25128,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 5,27%, до 9692,43 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 - на 5,89%, до 3002,10 пункта. Причем после открытия индексы снижались всего на 2-3%.

На фондовых рынках сохраняется заметная волатильность, которая усилилась к вечеру. В среду Федеральная резервная система (ФРС) США спрогнозировала падение ВВП крупнейшей мировой экономики на 6,5% в этом году, а также скорректировала ожидаемый уровень безработицы до 9,3% с декабрьской оценки в 3,5%.

Вместе с этим сдерживают настроения трейдеров риски второй волны заражений коронавирусом. Все это привело к тому, что инвесторы уходят от риска, в результате более рисковые активы падают в цене. Фондовые рынки Европы снизились по итогам торгов на 4-5%, а удешевление нефти в четверг достигало 9-10%.