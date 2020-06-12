Финансовые новости
- |
- 12.06.20
- |
- 13:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Падение фондовых индексов США на закрытии биржи 11 июня было 5,3-6,9%
07:42 12.06.2020 |
Основные американские фондовые индексы в четверг на закрытии биржи обвалились на почти 7%, волатильность на рынках связана с негативными прогнозами Федрезерва по экономике страны и рисками второй волны коронавируса, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 23.00 EET, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 6,9%, до 25128,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 5,27%, до 9692,43 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 - на 5,89%, до 3002,10 пункта. Причем после открытия индексы снижались всего на 2-3%.
На фондовых рынках сохраняется заметная волатильность, которая усилилась к вечеру. В среду Федеральная резервная система (ФРС) США спрогнозировала падение ВВП крупнейшей мировой экономики на 6,5% в этом году, а также скорректировала ожидаемый уровень безработицы до 9,3% с декабрьской оценки в 3,5%.
Вместе с этим сдерживают настроения трейдеров риски второй волны заражений коронавирусом. Все это привело к тому, что инвесторы уходят от риска, в результате более рисковые активы падают в цене. Фондовые рынки Европы снизились по итогам торгов на 4-5%, а удешевление нефти в четверг достигало 9-10%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Тимошенко и Дубинский обжаловали в Конституционном суде «антиКоломойский» закон
|Медведчук задекларировал общий бизнес с Коломойским в энергетике, металлургии и медиа
|Проект «соросята» закрывается: Почему ушел Вакарчук и какая знаменитость придет на его место
|Рекордное снижение учетной ставки НБУ и новый транш МВФ. Как повлияют на курс и экономику
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд отказал Коломойскому в блокировании сотрудничества НБУ и «Приватбанка» с международными советниками
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 12.06.20
|Справочный курс гривны 12 июня понижен на 12,74 коп до 26,7213 грн/$1
|Остаток средств на корсчетах банков 12.06.20
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 11.06.20
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 12.06.2020
Это интересно
|Представлен электрический хэтчбек Fiat 500
|Opel показал новый дизайн радиаторной решётки для будущих моделей
|Выбран новый руководитель бренда Volkswagen
|OnePlus и Oppo рекомендуют умерить ожидания по поводу подэкранных камер
|Visionox представила первое в мире решение для создания смартфонов с подэкранными камерами
|Уникальная функция Android 10 пришла на ПК. В Google Chrome заработали «Автоматические субтитры»
|Samsung будет использовать в гибких смартфонах ультратонкое стекло Corning