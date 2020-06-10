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Биржи АТР 10 июня закрылись в основном ростом в ожидании новостей из США
12:08 10.06.2020 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом, при этом трейдеры предпочитали сохранять осторожность в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,42%, до 2943,75 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на 0,3%, до 1874,94 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снизился на 0,03%, до 25049,73 пункта, южнокорейский KOSPI - вырос на 0,31%, до 2195,69 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,15%, до 23124,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,06%, до 6148,4 пункта.
Мировые инвесторы в среду предпочитают сохранять осторожность и ожидают решения ФРС относительно учётной ставки вечером. По данным CME Group, 87,9% экспертов ожидают её сохранения на текущем уровне - от нуля до 0,25% годовых, а 12,1% прогнозируют ее повышение до 0,25-0,5% годовых.
"Инвесторы находятся в режиме ожидания перед решениями ФРС", - сказал главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито агентству Франс Пресс.
Рост японского рынка ограничила макростатистика, согласно которой базовые заказы в машиностроении в стране в апреле упали на 17,7% в годовом исчислении и на 12% - в месячном. Аналитики ждали снижения показателей на 14% и 8,6% соответственно.
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