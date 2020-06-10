Финансовые новости
- |
- 10.06.20
- |
- 04:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи АТР 9 июня закрылись в основном ростом на оптимизме вокруг перспектив мировой экономики
12:25 09.06.2020 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно ростом в свете укрепления надежд на довольно быстрое восстановления мировой экономики после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,62%, до 2956,11 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,67%, до 1869,33 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,1%, до 25057,22 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,21%, до 2188,92 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,38%, до 23091,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 2,44%, до 6144,9 пункта.
Оптимизм на рынках сохраняется с конца прошлой недели, когда статистика по рынку труда США оказалась значительно лучше прогнозов. Это укрепило надежды на то, что мировая экономика сможет довольно быстро оправиться от кризиса, в который ее погрузил коронавирус. "Сохраняющийся с прошлой недели оптимизм продолжает поддерживать рост фондового рынка", - считает аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan), чье мнение приводит агентство Рейтер.
Стратеги банка Credit Suisse, как пишет агентство, считают, что восстановление мировой экономики, скорее всего, будет "V-образным" благодаря принятым по всему миру мерам. Экономисты банка ожидают, что "мировой ВВП вернется на докризисный уровень к середине 2022 года".
Кроме того, инвесторы обратили внимание на то, что ведущие биржевые индексы США закрыли торги понедельника ростом более чем на 1% на фоне ослабления опасений за перспективы крупнейшей мировой экономики.
В то же время японский фондовый индекс оказался под давлением из-за коррекции - трейдеры фиксировали прибыль после шести дней непрерывного роста, за которые он поднялся более чем на 5%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар 9 июня дорожал в ожидании вливаний гривни. Завтра прогнозируют новый рост курса
ТОП-НОВОСТИ
|Казанский и Гармаш в ТКГ: Почему троллинг – это наибольшее, на что мы можем надеяться
|«Белые списки» Ткаченко. Когда «Квартал 95» поедет на гастроли в Москву
|Первая леди в законе. Заставит ли Зеленский украинцев уважать свою жену
|Зеленский хотел сам заразиться коронавирусом, показав своим примером, как это, но от этой идеи отказались
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар 9 июня дорожал в ожидании вливаний гривни. Завтра прогнозируют новый рост курса
|Минфин Украины накануне решения НБУ по учетной ставке смог существенно снизить ставки по ОВГЗ
|Нацбанк начал продавать сувенирные банкноты номиналом 1000 гривен из чистого серебра
|Депозитные ставки для физлиц 09.06.20
|Суд снял арест с недвижимости Коломойского в деле по долгу перед «Приватбанком»
|Денежная масса в Украине в мае возросла на 2,2%
Это интересно
|Самоходные автомобили способны предотвратить лишь треть аварий
|Microsoft Edge теперь будет распространяться автоматически
|Преступники перехватили контроль над одним из доменов биржи Coincheck
|Android 11 затруднит установку приложений из неизвестных источников
|Лидеру Samsung снова грозит тюрьма
|Hyundai Santa Fe получил новый дизайн
|Представлена BMW 4 серии с огромными «ноздрями»