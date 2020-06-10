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Фондовые индексы США 8 июня закрылись ростом на ослаблении опасений за экономику
07:48 09.06.2020 |
Ведущие биржевые индексы США закрыли торги понедельника ростом на фоне ослабления опасений за перспективы крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,7%, до 27572,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,13%, до 9924,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,20%, до 3232,39 пункта. При этом индикатор NASDAQ Composite побил свой пятничный рекорд (в пятницу он достигал 9842,49 пункта).
В понедельник на американском фондовом рынке сохранялся пятничный оптимизм, который возник после обнародования статистики рынка труда США. Инвесторы расценили ее как очередной признак начала восстановления экономики по мере снятия введенных в связи с коронавирусом ограничений.
Инвесторы также ожидают очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США 9-10 июня. По итогам заседания регулятор примет решение о величине учётной ставки, обнародует экономические прогнозы, а позднее с речью выступит глава Федрезерва Джером Пауэлл. По данным CME Group, 89,3% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 10,7% прогнозируют повышение до 0,25-0,5% годовых.
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