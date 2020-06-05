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Дионисий Галикарнасский
Индексы США 4 июня показали разнонаправленную динамику на противоречивых новостях
07:35 05.06.2020 |
Основные американские фондовые индексы на закрытии торговой сессии в четверг показали разнонаправленную динамику, с одной стороны трейдеры ожидают восстановления экономики и оценивают статистику по США, с другой по-прежнему опасаются роста напряжения между двумя крупнейшими экономиками - США и КНР, свидетельствуют данные торговых площадок.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднимался на 0,05%, до 26281,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ падал на 0,69%, до 9615,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,34%, до 3112,35 пункта.
Рынки оценивают внутреннюю статистику по стране. Число первичных заявок на пособие по безработице в США вновь снизилось слабее ожиданий - за неделю по 30 мая показатель сократился до 1,877 миллиона при прогнозе в 1,8 миллиона. При этом индикатор снижается девять недель подряд после роста до рекордных 6,87 миллиона в начале апреля. Ранее минторг США сообщил о росте дефицита торгового баланса страны в апреле - до 49,4 миллиарда долларов с дефицита в 42,3 миллиарда в марте.
В пятницу минтруд страны опубликует статистику по безработице. Аналитики ждут роста показателя в мае до 19,8% с апрельских 14,7%, таким образом, показатель может обновить рекорд 1938 года. Абсолютный рекорд по уровню безработицы был достигнут в мае 1933 года, тогда индикатор составлял около 25,6%, согласно данным Национального бюро экономических исследований (NBER). Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики, как ожидается, уменьшилось на 8 миллионов.
Также рынок отреагировал на слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что он намерен предупредить американских инвесторов о "мошеннических" методах ведения бухучета китайскими компаниями. Это наводит их на мысль, что до компромисса в экономических вопросах между крупнейшими державами ещё далеко и реализация торгового соглашения между ними под вопросом.
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