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Биржи АТР 4 июня не показывают определенной динамики в ожидании новых мер поддержки экономики
08:25 04.06.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются со слабой разнонаправленной динамикой в ожидании дальнейших мер со стороны правительств по поддержке экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,21% - до 2917,17 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на незначительные 0,06%, до 1848,43 пункта, гонконгский Hang Seng Index - опускался на 0,11% - до 24298,6 пункта, японский индекс Nikkei 225 - рос на 0,29%, до 22678,09 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,02%, до 2147,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,94%, до 5997,6 пункта.
Позитивные настроения инвесторов относительно перспектив восстановления экономики после пандемии коронавируса поддерживаются новостями о мерах поддержки. Так, премьер-министр Австралии обнародовал очередной пакет стимулов для восстановления экономики.
"Предоставление ликвидности центральными банками, и ожидание того, что это еще не все, помогает поддержать недавнее стремление к рынкам риска", - отметили старший экономист ANZ Research Лиз Кендалл (Liz Kendall) и стратег Дэвид Крой (David Croy), чье мнение приводит агентство Рейтер.
Тем временем на китайские и гонконгский индексы оказывают давление сохраняющиеся опасения по поводу напряженности между США и КНР. В конце мая президент США Дональд Трамп анонсировал целый ряд санкций против Китая, объяснив их враждебными действиями Пекина и его политикой в отношении Гонконга, особого административного округа КНР.
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