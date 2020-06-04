Индексы США 3 июня закрылись в плюсе на позитиве по статистике и восстановлению экономики

Крупнейшие американские фондовые индексы в среду на закрытии торговой сессии росли, что связано с ожиданием трейдеров по восстановлению экономики на фоне ослабления карантинных мер, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 23.00 EET индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 2,05%, до 26269,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,78%, до 9682,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,36%, до 3122,87 пункта.

Поддерживает торги и внутренняя статистика. По данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в мае сократилось на 2,76 миллиона по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца в 19,557 миллиона, хотя ожидалось снижение на 9 миллионов.

Сильнее ожиданий вырос индекс деловой активности в сфере услуг США в мае от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). За отчетный месяц показатель поднялся до 45,4% с апрельских 41,8%, аналитики прогнозировали рост лишь до 44%.