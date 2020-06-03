Биржи АТР растут 3 июня на волне подъема рисковых настроений на рынках

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду уверенно растут на фоне общего рыночного оптимизма и подъема рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.34 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,51% - до 2936,38 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,58%, до 1857,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,2% - до 22483,37 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 0,95%, до 22537,33 пункта, южнокорейский KOSPI - на 2,73%, до 2144,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,23%, до 5907 пунктов.

Некоторые из азиатских индексов в среду достигли почти трехмесячного максимума, поскольку надежды на стимулирование и дальнейшее ослабление ограничений во всем мире перевесили осторожность в отношении опасений, связанных с коронавирусом и беспорядками в США. Так, японский Nikkei вырос до самого высокого уровня с конца февраля.

"Хорошие времена продолжают наступать на рынках рисковых активов", - приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега TD Securities Мадзена Иссы (Mazen Issa).

В то же время инвесторы обратили внимание на статистику из КНР. Так, данные делового издания Caixin показали, что индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг экономики Китая в мае вырос до 55 пунктов с 44,4 пункта месяцем ранее.

Тем не менее, некоторые аналитики предупреждают, что существуют различные риски, которые могут помешать мировой экономике, в том числе вторая волна инфекций COVID-19, напряженность в Китае и рост волнений в США.

"Фондовые рынки делают ставку на V-образное восстановление в июле-сентябре. Но разрыв между фондовым рынком и реальной экономикой растет. Многие руководители компаний, должно быть, теперь задаются вопросом, почему акции их компаний так растут", - отметил старший инвестиционный аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Норихиро Фудзито (Norihiro Fujito), чье мнение также приводит агентство.