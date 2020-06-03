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Индексы США росли 2 июня на позитиве по перспективам экономики
07:34 03.06.2020 |
Основные американские фондовые индексы на закрытии биржи во вторник росли на фоне ослабления опасений вокруг перспектив развития экономики США, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 23.01 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 1,05%, до 25742,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,39%, до 9608,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,82%, до 3080,82 пункта.
На рынке преобладают рисковые настроения, так как экономические статданные по США, опубликованные накануне, поддержали надежды на восстановление экономики страны, пострадавшей от пандемии коронавируса.
Так, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в мае вырос до 43,1% со значения апреля в 41,5%. Кроме того, индекс занятости в промышленности страны в мае поднялся до 32,1% с апрельского уровня в 27,5%.
При этом рост котировок сдерживает сохранение напряжения в отношениях США и Китая. В понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что угрозы США ввести ограничительные меры в отношении Гонконга в связи с законопроектом о национальной безопасности - это вмешательство во внутренние дела Китая, и они подрывают американо-китайские торговые отношения.
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