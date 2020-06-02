Индексы США росли 1 июня на оптимизме по восстановлению экономики

Крупнейшие американские фондовые индексы на закрытии торгов в понедельник умеренно росли, этот рост был поддержан данными о росте индексов деловой активности и занятости в промышленности США в мае, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличивался на 0,36%, до 25475,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,66%, до 9552,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,38%, до 3055,73 пункта.

Ранее стало известно, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в мае вырос до 43,1% со значения апреля в 41,5%. Кроме того, индекс занятости в промышленности страны в мае поднялся до 32,1% с апрельского уровня в 27,5%.

Сдерживали рост риски вокруг отношений властей США и Китая, которые продолжают оставаться в центре внимания трейдеров. Так, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен пересмотреть отношения с Гонконгом, включая предоставляемые ему льготы, а также пригрозил наложить санкции на официальных лиц Китая и Гонконга, которые, по их мнению, подрывают автономию Гонконга.

Также рост замедляют новости о массовых беспорядках, которые произошли в крупнейших городах США в прошедшие выходные.