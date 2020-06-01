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Индексы США 29 мая показали разнонаправленную динамику
06:54 01.06.2020 |
Основные американские фондовые индексы в пятницу на закрытии торговой сессии преимущественно росли, таким образом, на динамику фондового рынка не сильно повлияли новости вокруг нового витка напряженности между США и КНР, рынки также оценивали внутреннюю статистику, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 23.01 мск, на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,07%, до 25383,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 1,29%, до 9489,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,48%, до 3044,31 пункта.
Рынок слабо отреагировал на выступление президента США Дональда Трампа, который пригрозил Китаю санкциями из-за ситуации в Гонконге. Он также пообещал внимательно рассмотреть вопрос оправданности американских инвестиций в китайские компании, торгующиеся на биржах США.
Незначительные ответные меры могут не оказать заметного давления на фондовые рынки, да и известие о пересмотре подходов к компаниям КНР, которые торгуются на биржах США, но не следуют их правилам финотчетности, уже было учтено рынком. Однако очевидно, что угроза торговой сделке с Китаем и новые пошлины могут замедлить восстановление экономики и привести к более сильному снижению привлекательности рисковых активов.
Вместе с этим инвесторы оценивают противоречивую макростатистику по США. Так, потребительские расходы в стране за апрель сократились сильнее ожиданий — на 13,6% к марту вместо ожидаемых 12,6%. Доходы при этом неожиданно подскочили — на 10,5% в месячном выражении, хотя аналитики прогнозировали снижение на 6,5%.
Увеличение доходов минторг объяснил ростом государственных выплат по социальным пособиям за счет программ восстановления экономики в ответ на пандемию коронавируса. В этой же связи сбережения американцев тоже побили рекорды. Порядка 33% финансовых поступлений остаются на счетах граждан, в то время как до кризиса эта цифра в среднем не превышала 5-10%, сообщает Yahoo Finance.
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